Metro kích cầu bất động sản

Rầm rộ bung hàng

TP.HCM đang triển khai tám tuyến metro, ba tuyến xe điện mặt đất, bảy depot cho các tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài 220km. Từ đây, hàng loạt dự án bất động sản đã lần lượt được động thổ để đón đầu xu hướng hạ tầng.

Chẳng hạn, tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên được khởi công xây dựng từ năm 2012 và dự kiến hoàn thành năm 2019 đã thu hút thêm 27 dự án mới. Lượng căn hộ cũng tăng từ 7.600 căn lên gần 30.000 căn nhà ở hình thành trong tương lai.

Cụ thể, nằm cạnh ga số 7 của tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên, Khu dân cư Masteri Thảo Điền với hơn 3.000 căn hộ đã được bán hết. Dự án Depot Metro Tower nằm gần ga số 12 của tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên cũng đạt thanh khoản tốt.

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc Hưng Thịnh cũng nhanh chóng nắm bắt xu hướng với hai dự án là Lavita Garden và Moonlight Residences. Cả hai dự án đều nằm gần ga số 10 của tuyến Bến Thành - Suối Tiên. Từ dự án, cư dân chỉ mất ba phút đi bộ ra ga metro.



Metro trở thành con át chủ bài mới với thị trường bất động sản

Trong khi đó, Hongkong Land và SonKim Land tung ra dự án hạng sang Nassim Thảo Điền, gần ga số 7. Vinhomes Central Park của Tập đoàn Vingroup lại có lợi thế nằm sát bên ga số 5...



Được kết nối từ dự án qua cầu bộ hành với ga số 9 của tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên chỉ 350m, dự án Him Lam Phú An đang trở thành hàng “hot” trên thị trường. Trong đợt mở bán đầu tiên, 308 căn hộ của block A đã được mua chỉ trong hai giờ. Ngoài ra, dự án Him Lam Phú An còn sở hữu vị trí đắc địa tại cửa ngõ khu Đông Sài Gòn, trên trục Xa Lộ Hà Nội.

“Điều này không chỉ giúp chất lượng cuộc sống của cư dân được đảm bảo khi được hưởng thụ những lợi ích giao thông thuận tiện mà còn làm gia tăng giá trị tương lai của căn hộ tại đây”, ông Ngô Quang Phúc, Phó tổng giám đốc Him Lam Land cho biết.

Ông Phúc cho biết thêm, metro là phương tiện giao thông và quen thuộc với văn hóa của các nước phát triển. Do đó, khi Him Lam Phú An đi vào hoạt động sẽ thu hút được một lượng lớn khách hàng là người nước ngoài với giá cho thuê từ 10-12 triệu đồng/căn. Mức giá này rẻ hơn nhiều so với các dự án tại quận 2 hoặc ngay trung tâm TP.HCM nhưng nằm trên các tuyến đường thường xuyên bị kẹt xe.

Bên cạnh đó, việc phát triển tuyến metro sẽ dẫn dắt hàng loạt dự án trung tâm thương mại, bán lẻ, văn phòng… được dịch chuyển theo. Vì thế, những tiện ích mà tuyến metro đem lại có thể hoàn thiện thêm môi trường sống cho cư dân.

Còn dọc theo tuyến metro Bến Thành - Tham Lương cũng ghi nhận nhiều dự án mới như Khu phức hợp Rich Star, dự án Depot Metro Tower Tham Lương, Southern Dragon, Topaz Home...

Ngoài ra, các tuyến metro có lộ trình theo trục giao thông Bến Thành-Tân Kiên, Trường Chinh-Phú Lâm, Bảy Hiền-bến xe Cần Giuộc cũng đón nhận gần 20 dự án bất động sản mới ở đủ các phân khúc từ vừa túi tiền đến trung và cao cấp.

Nhờ tuyến metro 3A và tuyến buýt nhanh BRT số 1 mà trong ba tháng đầu năm 2017, khu Tây Sài Gòn đã vượt lên dẫn đầu về số lượng căn hộ chào bán với 1.821 căn. Dự án điển hình ở khu vực này là Moonlight Boulevard với 656 căn hộ, 54 căn office –tel và 54 căn trệt thương mại. Moonlight Park View có 3 block cao 19 tầng với 38 căn office- tel, 34 căn trệt thương mại và 463 căn hộ.

Giá tăng đến 5%

Theo CBRE Việt Nam, các dự án bất động sản nằm gần tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên chạy qua các quận 2, 9, Bình Thạnh, Thủ Đức đang chào bán với mức giá nhỉnh từ 2-5% so với các căn hộ có mức độ hoàn thiện và tiện ích tương tự nhưng không nằm gần tuyến đường sắt đô thị.



Nằm gần ga số 9, dự án Him Lam Phú An sẽ được mở bán các block mới trong tháng 4 này

“Các tuyến metro, xe điện mặt đất sẽ quyết định sự thắng thua của các chủ đầu tư bất động sản TP.HCM trong tương lai. Loại phương tiện vận chuyển mới này sẽ định nghĩa lại thị trường bất động sản. Mức giá đất giữa các khu gần hoặc xa metro sẽ có sự khác biệt khoảng 25%, tùy vị trí”, đại diện CBRE cho biết.



Ông Nguyễn Nam Hiền, Tổng Giám đốc Hưng Thịnh Land cho rằng, metro chắc chắn sẽ tác động mạnh mẽ đến trường bất động sản TP.HCM. Xưa nay, người mua nhà hay chú ý đến khái niệm cận thị, cận giang, cận lộ nhưng sắp tới người tiêu dùng thông minh lựa chọn các dự án gần trạm đưa đón khách của metro.

Còn ông Ngô Quang Phúc đánh giá, việc các chủ đầu tư bất động sản chọn vị trí gần các nhà ga metro để phát triển dự án sẽ là xu thế chung của thị trường bất động sản trong thời gian tới. Him Lam Land cũng đang sử dụng những quỹ đất có sẵn gần tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên chạy qua để xây chung cư, mà điển hình là dự án Him Lam Phú An.

Trong khi đó, Công ty Savills Việt Nam cho rằng, việc phát triển hệ thống giao thông công cộng mà đặc biệt là metro có thể tác động mạnh đến sự phát triển của thị trường bất động sản. Việc phát triển quanh điểm trung chuyển là một hướng đi mới, chủ đạo trong tương lai với các hạng mục như nhà ở, văn phòng, bán lẻ, bãi giữ xe….

Mô hình này đã diễn ra tại các nước trong khu vực và tạo ra sự gia tăng đáng kể về giá trị bất động sản ở lân cận các trạm trung chuyển như Trung Quốc tăng 10%, Hồng Kông 32%, Thái Lan 10%... Xu hướng tương tự được kỳ vọng sẽ sớm diễn ra ở TP.HCM và Hà Nội với các tuyến đường sắt đô thị đầu tiên được đưa vào vận hành trước năm 2020.