Ngưng giải ngân vốn vay xây nhà ở xã hội đối với chủ đầu tư

Ngày 13/9/2016, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM cho biết, ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản trả lời Hiệp hội Bất động sản TP.HCM về những kiến nghị về chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 của Chính Phủ.

Theo đó, ngân hàng Nhà nước khẳng định, chỉ những khách hàng nhận nhà ở xã hội trước ngày 31/12/2016 mới được giải ngân theo gói 30.000 tỷ đồng. Các khoản giải ngân sau ngày đó sẽ được lấy từ nguồn vốn ngân hàng thương mại, áp dụng lãi suất theo thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng.



Sau ngày 31/12/2016, người mua nhà ở xã hội mà chưa giải ngân xong sẽ trả tiền theo lãi suất thả nổi.

“Ngân hàng Nhà nước đề nghị thời hạn 31/12/2016 là do việc gia hạn giải ngân đối với khách hàng cá nhân cần quy định một thời hạn nhất định. Việc kết thúc giải ngân có thể là do hợp đồng tín dụng không giải ngân hết số tiền đã cam kết với khách hàng do không còn nhu cầu giải ngân toàn bộ, đã bố trí được một phần từ nguồn khác hoặc dự án dang dở, thủ tục kéo dài… Với tốc độ giải ngân trong thời gian qua, ngân hàng Nhà nước thấy thời gian gia hạn tái cấp vốn đến ngày 31/12/2016 là hợp lý”, văn bản nêu.

Về kiến nghị chấp thuận giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/12/2016 dành cho khách hàng là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, ngân hàng Nhà nước không đồng ý.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng, nhóm khách hàng doanh nghiệp là đơn vị kinh doanh đã được hưởng lợi nhuận, các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai… khi xây nhà ở xã hội. Việc gia hạn cho người dân cũng là hình thức hỗ trợ gián tiếp cho việc bán hàng của doanh nghiệp.

Tiến độ giải ngân của nhóm khách hàng doanh nghiệp diễn ra rất chậm do dự án chậm tiến độ. Việc gia hạn chương trình cho các dự án chậm tiến độ sẽ tạo tiền lệ không tốt, gây tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ cũng có công văn 5344 đồng ý với kiến nghị của ngân hàng Nhà nước, chỉ gia hạn tái cấp vốn đối với nhóm khách hàng cá nhân.

Về thời gian áp dụng lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở 4,8%, ngân hàng Nhà nước chỉ cho tối đa 15 năm đối với khách hàng mua, thuê nhà ở xã hội tính từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng không vượt quá ngày 1/6/20131.

Còn đối với người xây dựng mới, sửa chữa lại nhà ở của mình thì được vay không qua 10 năm. Đối với khách hàng là doanh nghiệp đầu tư cải tạo hoặc xây mới nhà ở xã hội sẽ được vay không quá 5 năm.

Trước đó, vào ngày hôm qua 12/9, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đã gửi văn bản hỏa tốc yêu cầu các chủ đầu tư nhà ở xã hội, nhà ở thương mại tham gia gói 30.000 tỷ đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành dự án trước ngày 15/12.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM từng đề nghị ngân hàng Nhà nước xem xét, cho phép khách hàng là cá nhân, hộ gia đình đã vay gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng được giải ngân đến hết hợp đồng, kể cả trong trường hợp nhận bàn giao nhà sau ngày 31/12/2016, bởi trách nhiệm giao nhà cho khách hàng thuộc về chủ đầu tư.

Thế nhưng đến nay, ngân hàng Nhà nước đã xác định thời hạn giải ngân đối với khách hàng là cá nhân từ nguồn tái cấp vốn để cho vay hỗ trợ nhà ở được thực hiện tối đa là đến hết ngày 31/12/2016.

Do đó, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đề nghị chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại đã tham gia gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bàn giao nhà cho khách hàng trước ngày 15/12 để khách hàng kịp giải ngân trước ngày 31/12/2016.

Cũng liên quan đến nhà ở xã hội, chúng tôi đã từng phản ánh, sau khi kết thúc gói 30.000 tỷ đồng, Nhà nước tiếp tục có gói lãi suất cho vay ưu đãi là 4,8%/năm, được thực hiện theo Quyết định số 1013/2016 về lãi suất cho vay nhà ở xã hội tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015 của Chính phủ.

Thời gian thực hiện gói vay này đến hết ngày 31/12/2016 nhưng hiện tại, những người muốn vay tiền vẫn phải chờ. Việc triển khai chính sách nhà ở xã hội đang bị ách tắc do chưa bố trí được nguồn vốn từ ngân sách do có nhiều ý kiến khác nhau giữa các bộ, ngành.