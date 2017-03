Xây cao ốc tại Thư viện Khoa học Tổng hợp?

Vị trí Thư viện KHTH TP.HCM ngày nay trước kia là Thư viện Quốc gia. Nó được xây theo đồ án thiết kế của hai KTS Bùi Quang Hạnh và Nguyễn Hữu Thiện với sự cộng tác của cố vấn kỹ thuật - KTS Lê Văn Lắm. Công trình hoàn thành vào cuối năm 1971. Cuối năm 1971, Thư viện Quốc gia được khánh thành và hoạt động từ tháng 2-1972. Nhà thầu dùng tới 100.000 công thợ, 500 tấn sắt và 27.000 bao xi măng ròng rã ba năm mới xong. Kinh phí xây dựng lên đến 177 triệu đồng. Sau giải phóng, thư viện được đổi tên thành Thư viện Quốc gia II và đến năm 1978 nó chính thức mang tên Thư viện KHTH TP.HCM. Đây là thư viện lớn nhất Việt Nam vào thời bấy giờ, có kiến trúc hiện đại kết hợp với tính dân tộc. Hiện nay thư viện nằm trong vùng không gian di sản của TP cùng với Bảo tàng Cách mạng và Hội trường Thống Nhất. GN Không nên “xà xẻo” đất thư viện TP.HCM hiện có hai công trình kiến trúc rất có giá trị là dinh Độc Lập và Thư viện KHTH. Hai công trình này chính là những di sản kiến trúc nổi bật của kiến trúc sư Việt Nam thế kỷ 20. Những công trình này đều được bao quanh bốn con đường ngay tại trung tâm TP, vừa có giá trị về mặt kiến trúc, quy hoạch và mỹ thuật. Tôi còn nhớ đã có đề xuất xây nhà cao tầng trong khuôn viên hội trường Thống Nhất lúc cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt còn làm chủ tịch UBND TP. Khi đó, ông đã hỏi ý kiến của cha tôi (KTS Ngô Viết Thụ - PV). Cha tôi nêu ra những lý do và đề nghị cần phải giữ lại không gian văn hóa của nơi này. Bác Kiệt (cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt - PV) đã lắng nghe. Đến bây giờ, công trình này không bị xâm hại và còn giữ nguyên được các giá trị lịch sử, văn hóa của Sài Gòn. Công trình Thư viện KHTH hiện nay đã là rất nhỏ so với một thư viện mang tầm quốc gia tại TP.HCM. Đó là chưa nói đến đất dành cho thư viện phục vụ nhu cầu văn hóa, tinh thần của người dân TP còn rất thiếu. Do đó, không nên “xà xẻo” đất ở đây để làm nhà cao tầng, đặc biệt là việc xây cao ốc sẽ át đi phong cách kiến trúc của công trình này, phá vỡ không gian văn hóa vốn có của nó. Nếu UBND TP đã chấp thuận cho doanh nghiệp thuê đất thì nên đổi khu đất khác. Nơi này chỉ nên quy hoạch là đất văn hóa, không nên là đất sản xuất kinh doanh, càng không nên xây dựng nhà cao tầng. TS-KTS NGÔ VIẾT NAM SƠN