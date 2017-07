Cục Hàng không VN chấp thuận việc nâng cấp nhà ga Nội Bài

Trước đó, Cảng HKQT Nội Bài đã gửi công văn đến Cục HKVN đề xuất được nâng cấp, sửa chữa nhà ga T1 do quá tải. Ngày 5-7, Cục HKVN đã có công văn chấp thuận việc này.



Theo đó, công trình sửa chữa nhà ga hành khách T1 được thi công tổng thể từ tầng hầm lên đến tầng mái và được phân chia thành 8 giai đoạn để vừa thi công vừa đảm bảo phục vụ hành khách. Hai khu vực ảnh hưởng nhiều nhất đến khai thác phục vụ hành khách là tầng 1 và tầng 2, trong đó tầng 1 được thi công trong 5 giai đoạn, tầng 2 được thi công trong 8 giai đoạn. Các khu vực còn lại sẽ thi công đan xen các giai đoạn của tầng 1 và tầng 2 để đảm bảo tiến độ công thi công công trình.

Thời gian thi công 24/24h, bắt đầu từ ngày 01-07-2017. Dự kiến, thời gian thi công trong khoảng 8 tháng, việc sửa chữa sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2018.

Cục HKVN đã phê duyệt phương án đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình thi công công trình. Bên cạnh đó, Cục cũng yêu cầu Cảng HKQT Nội Bài tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tiến hành sửa chữa Nhà ga hành khách T1 – CHKQT Nội Bài để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Chỉ đạo đơn vị thi công và các đơn vị liên quan tiến hành thi công. Kết thúc thi công từng giai đoạn phải đưa vào khai thác sau đó mới được phép thi công giai đoạn tiếp theo. Tăng cường kiểm tra, giám sát, duy trì các điều kiện đảm bảo an toàn hoạt động bay trong quá trình thi công. Thông báo các nội dung trên đến các hãng hàng không, cơ quan đơn vị liên quan biết để phối hợp điều hành hoạt động bay tại CHKQT Nội Bài đảm bảo an toàn, hiệu quả.



Trong quá trình nâng cấp nhà ga T1, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) có trách nhiệm thông báo tin tức hàng không theo quy định hiện hành và tổ chức điều hành bay đảm bảo an toàn.

Cục cũng yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Bắc tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường của các đơn vị trong quá trình thi công, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định trên.

Được biết, nhà ga hành khách T1 (ga hành khách quốc nội) hoạt động từ tháng 10-2001 với thiết kế ban đầu gồm bốn khu vực (sảnh A, B, C, D), công suất phục vụ 6 triệu hành khách/năm. Đến cuối năm 2013, sảnh E (phần mở rộng của nhà ga T1) có công suất 3 triệu khách/năm được đưa vào sử dụng, nâng công suất phục vụ của nhà ga T1 lên 9 triệu khách/năm. Tuy nhiên, tại thời điểm đó Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã phục vụ hơn 12,8 triệu lượt hành khách. Dự tính, tổng số tiền đầu tư sửa chữa nhà ga T1 này là gần 244 tỉ đồng.