Chủ xe cho thuê ‘khóc cười’ vì… phạt nguội

Phụ thuộc vào công an địa phương Chia sẻ ý kiến về đề xuất rút ngắn thời gian thông báo vi phạm của chủ xe, đại diện PC67 cho biết về nguyên tắc thì hiện nay có hai hình thức ghi hình phạt nguội. Đó là trích xuất từ hệ thống camera cố định ở các tuyến đường trên địa bàn (bao gồm hệ thống camera do Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn phụ trách) và camera do các chiến sĩ PC67 quay ở các địa điểm có nhiều vi phạm. Những hình ảnh này sẽ được chuyển cho bộ phận trích xuất hình ảnh các trường hợp vi phạm. Tiếp theo, PC67 gửi giấy báo về công an phường, xã, thị trấn thuộc 24 quận, huyện tại TP.HCM và các tỉnh, thành. Tất cả quá trình trên đều được thực hiện nhanh chóng. Vì thế, việc rút ngắn thời gian nhận giấy báo phụ thuộc vào công an địa phương gửi đến chủ xe nhanh chóng hay không.