Hà Nội vẫn rào quanh công viên

Phá hàng rào, kiểm soát công viên dễ hơn Những năm trước đây, ở TP.HCM, các công viên như Tao Đàn, Lê Văn Tám, Hoàng Văn Thụ… đều có hàng rào bao quanh. Tuy nhiên, sau đó các hàng rào đều bị phá bỏ, công viên trở thành một không gian mở đối với người dân đô thị. Ông Nguyễn Văn Quang (70 tuổi, ngụ quận 3) đang đi tập thể dục tại Công viên Tao Đàn cho biết: “Tôi cảm thấy việc tháo bỏ hàng rào quanh công viên là hợp lý. Bởi vì công viên không phải là nơi có gì quá đặc biệt hay quý hiếm mà phải làm hàng rào bảo vệ. Bên cạnh đó, việc tháo hàng rào tạo không gian thông thoáng, thoải mái cho mọi người. Những người lớn tuổi như chúng tôi, trẻ con và người khuyết tật có thể dễ dàng ra vào công viên”. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Trịnh Kiểm, Chánh Văn phòng Hội Cây xanh và công viên Việt Nam, cho biết: “Sở dĩ TP.HCM có chủ trương phá tường rào là vì hiện tại TP có diện tích mảng xanh thấp hơn so với nhiều nơi trên cả nước (chưa đến

1 m2/đầu người). Theo tính toán, muốn tăng diện tích mảng xanh lên chỉ có cách là phá bỏ tường rào và trồng thêm cây. Bên cạnh đó, chúng ta đều biết mục đích của việc xây dựng công viên là tạo sân chơi công cộng. Bởi thế, đã là công cộng thì không cần rào chắn, kiểm soát vé để tạo không gian gần gũi với mọi người. Chủ trương này của TP.HCM là đúng”. Chia sẻ về những khó khăn khi phá vỡ tường rào cũng như trong công tác quản lý an ninh trật tự, ông Kiểm cho biết: “Đương nhiên khi thực hiện việc phá vỡ tường rào thì cơ quan quản lý cần lường trước được những rủi ro có thể xảy ra. Tuy nhiên, thực tế, việc phá vỡ hàng rào đã giúp công tác quản lý an ninh trật tự tại công viên được thực hiện dễ dàng hơn. Ngày trước, các đối tượng xấu thường lợi dụng hàng rào hút chích thì nay công viên đã thông thoáng nên những kẻ này cũng không thể thực hiện được hành vi của mình”. HỒNG TRÂM Huế: Phá rào công viên, mở rộng vỉa hè Những ngày qua TP Huế đã cho tháo hàng rào bê tông và chỉnh sửa lại mặt bằng ở xung quanh các công viên dọc tuyến đường Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn. Người dân rất hài lòng trước việc này vì có thêm không gian thông thoáng. Đặc biệt là vỉa hè dành cho người đi bộ được mở rộng hơn. Lãnh đạo TP Huế cho biết trước đây, các hàng rào này có chức năng bảo vệ công viên nhưng bây giờ không còn phù hợp nữa vì làm ngăn cách giữa người đi bộ với công viên và dòng sông Hương… NGUYỄN DO