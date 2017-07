Đất ở thuộc khu dân cư mới chỉ được xây dựng tạm

Nhà xây dựng tạm được tối đa 3 tầng . Phóng viên: Theo Quyết định 26, những trường hợp nào được CPXD có thời hạn?

+ Ông Trần Trọng Tuấn (ảnh): Tất cả công trình, nhà ở riêng lẻ hiện hữu của tổ chức, cá nhân nằm trong quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất thì được xem xét CPXD có thời hạn để sửa chữa, cải tạo và xây dựng công trình hoặc nhà ở riêng lẻ theo đúng mục đích sử dụng đất trước đó. Quy mô công trình được CPXD có thời hạn không được vượt quá ba tầng. . Đối với nhà ở riêng lẻ nằm trong khu vực đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư thì xử lý ra sao? + Nếu hộ gia đình, cá nhân đã xây dựng và sử dụng ổn định trước ngày 1-7-2006, không có tranh chấp, khiếu nại; được UBND phường, xã, thị trấn thẩm tra, xác nhận thì xử lý như sau: - Trường hợp nhà ở đã tồn tại trước quy hoạch thì được phép sửa chữa, cải tạo theo quy mô hiện trạng nhà cũ hoặc xây dựng lại với quy mô tối đa không quá ba tầng. - Nhà ở có sau quy hoạch thì chỉ được phép sửa chữa, cải tạo như nâng nền, nâng mái, thay mái, thay sàn bằng vật liệu nhẹ lắp ghép hợp chuẩn, xây lại vách mà không làm ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực, an toàn của căn nhà và không được phép thay đổi công năng sử dụng. . Trước đây, Quyết định 27/2014 có cho phép xây dựng các công trình trên đất trống không phù hợp quy hoạch. Tuy nhiên, Quyết định 26 thì không nhắc đến vấn đề này, có phải Sở Xây dựng đã “bỏ quên” điều này khi soạn thảo văn bản thay thế? + Theo thẩm quyền quy định tại Luật Xây dựng 2014, Quyết định 26 chỉ được phép quy định về quy mô và đối tượng được CPXD có thời hạn. Do đó không thể đưa vấn đề này vào Quyết định 26 như cách làm của Quyết định 27 trước đây. Tuy nhiên, từ thực tiễn của TP, Sở Xây dựng cũng đã có tờ trình UBND TP (và được chấp thuận) cho phép được xây dựng công trình trên đất trống không phù hợp quy hoạch để tránh lãng phí khi Nhà nước chưa thực hiện quy hoạch. Cụ thể, đối với đất trống không phù hợp quy hoạch thì được xây dựng các công trình nhằm phục vụ sinh hoạt cộng đồng ngoài trời không có mái che (như sân thể thao, sân chơi, lắp đặt các thiết bị phục vụ thể thao) và các công trình phụ trợ (như nhà vệ sinh, căn tin, phòng thay đồ). Quy mô tối đa là một tầng, mật độ xây dựng không quá 5% trên diện tích khu đất, không vi phạm hành lang an toàn bờ sông, kênh, rạch, hành lang an toàn đường bộ và hành lang bảo vệ các công trình kỹ thuật. . Quyết định 26 không đề cập đến thời hạn tồn tại công trình, nhà ở riêng lẻ được CPXD có thời hạn. Nhưng tại hội nghị ông có nói theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 thì thời hạn tồn tại công trình, nhà ở riêng lẻ cho đến khi thực hiện dự án. Trong trường hợp Nhà nước không thực hiện quy hoạch thì những trường hợp này có được CPXD chính thức không? + Về vấn đề này, Sở Xây dựng đã có văn bản kiến nghị UBND TP trong trường hợp được CPXD có thời hạn thì vẫn được cấp giấy chứng nhận để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đến khi nào triển khai dự án thì có quyết định thu hồi đất và triển khai công tác bồi thường thì thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định. VIỆT HOA