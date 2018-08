Boney M biến Vinpearl Land thành một “sàn disco trên đảo“

Đêm nhạc liveshow Boney M với tên gọi "Lửa mùa hè" được Ban tổ chức đầu tư công phu về mặt hình ảnh, âm thanh và ánh sáng, biến Vinpearl Land thành một "sàn disco trên đảo". Huyện thoại Boney M với chất liệu disco rực lửa, hiện thân cho tinh thần và cảm hứng cùng biển người dậy sóng, hiệu ứng visual và ánh sáng đã tạo ra một đêm "quẩy" sôi động, hoành tráng, rực lửa độc nhất vô nhị.

Một tiết mục sôi động của Boney M

Từ sân khấu chính tỏa ra những khối ô màu đa dạng và những đường catwalk đi xuống khán giả như những cánh tay khổng lồ mang đến sư tương tác cao giữa Boney M và khán giả. Đây là cách để các ca khúc nóng bỏng và quyến rũ của Boney M như Daddy Cood, Sunny, Rasputin, Bahama Mama, Rivers of Babylon, Hooray Hooray Heli-Holiday...đến và khấy động từng khán giả.

Với không gian đẳng cấp quốc tế, âm thanh, ánh sáng đỉnh cao và hàng trăm vũ công chuyên nghiệp trong và ngoài nước phụ họa-"Lửa mùa hè Boney M" đã hội tự những giá trị cộng hưởng tuyệt vời, không chỉ tôn vinh mà còn mang đến cho Boney M hơi thở đương đại tươi mới.



Nam ca sỹ duy nhất của Boney M hiện nay



Boney M - Ban nhạc Disco thành công nhất mọi thời đại:

Boney M được thành lập vào năm 1976 với 4 thành viên gồm 3 nữ ca sĩ: Liz Mitchell, Marcia Barrett, Maizie Williams và một thành viên nam duy nhất Bobby Farrell. Trải qua nhiều thăng trầm, Boney M hiện tại vẫn có 4 thành viên với phong cách sôi nổi đặc trưng và nguyên bản của thời kỳ hoàng kim.

Cùng với Modem Talking, The Beatles...Boney M là một trong những nhóm nhạc tiên phong có ảnh hưởng tại Việt Nam. Thống trị dòng nhạc disco, đến nay, nhạc của Boney M vẫn sống mãi với nhiều thế hệ Việt Nam, tiêu biểu như ca khúc: Daddy Cool, No Woman-No Cry, Wheen a Child Is Born...

Dưới đây là một số hình ảnh biểu diễn sôi động của Boney M:





















Xem thêm bài viết đề xuất: