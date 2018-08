Những lý do không thể bỏ lỡ siêu phẩm để đời của Jason Statham

Hơn 40 năm kể từ ngày ra mắt bộ phim kinh điển “Jaws” (Hàm Cá Mập), Hollywood vẫn loay hoay trong việc hồi sinh dòng phim về loài “hung thần” nguy hiểm bậc nhất đại dương. Sự xuất hiện của Cá Mập Siêu Bạo Chúa được kỳ vọng như một cứu cánh hồi sinh chất lượng cho dòng phim này.





Siêu phẩm về cá mập hoành tráng nhất kể từ sau “Jaws”

Hơn 40 năm kể từ ngày ra mắt bộ phim kinh điển “Jaws” (Hàm Cá Mập), Hollywood vẫn loay hoay trong việc hồi sinh dòng phim về loài “hung thần” nguy hiểm bậc nhất đại dương. Sự xuất hiện của Cá Mập Siêu Bạo Chúa được kỳ vọng như một cứu cánh hồi sinh chất lượng cho dòng phim này.

Cá Mập Siêu Bạo Chúa là bộ phim khoa học viễn tưởng mang màu sắc kinh dị do Jon Turteltaub làm đạo diễn. Nội dung phim dựa trên cuốn tiểu thuyết Meg: A Novel of Deep Terror của Steve Alten, lần đầu xuất bản vào năm 1997. Đã từng có không ít bộ phim lựa chọn đề tài cá mập, thế nhưng Cá Mập Siêu Bạo Chúa có lẽ là tác phẩm có bối cảnh hoành tráng nhất khi nhà sản xuất quyết định “hồi sinh” loài cá mập khổng lồ Megalodon được cho là đã tuyệt chủng từ hơn 2 triệu năm trước. Đó là loài cá mập lớn nhất trong lịch sử, với chiều dài lên tới 25m, kèm bộ răng sắc nhọn và lực cắn lên tới 18 tấn đủ để làm bẹp rúm một chiếc ô tô tầm trung.





Bản thân đạo diễn Turteltaub cũng thừa nhận rằng ông là “fan cuồng” của Jaws và đã học hỏi nhiều từ kinh nghiệm làm phim từ người tiền nhiệm – đạo diễn lừng danh Steven Spielberg, để nhào nặn nên Cá Mập Siêu Bạo Chúa. “Có rất nhiều mối liên hệ với Jawstrong phim của tôi. Một số cảnh phim rất dễ dàng nhận ra, nhưng cũng có những cảnh chỉ tôi mới biết,” Turteltaub chia sẻ. “Nhiều lúc tôi cảm thấy lo lắng không biết mình có gặp rắc rối không nữa. Bạn không thể làm một bộ phim về cá mập mà không bị so sánh với Jaws.”



Mặc dù vậy, đạo diễn Turteltaub đã thành công trong việc phá vỡ hình tượng nhàm chán trước đó về những con cá mập bằng cách đẩy sự nguy hiểm của loài sát thủ đại dương này lên cao nhất. Bởi với tốc độ và sức mạnh mà không một giống loài đại dương nào có thể sánh bằng, Megalodon thoắt ẩn thoắt hiện liên tục đẩy các sinh vật khác vào tình thế nguy hiểm. Bộ phim tràn ngập không khí căng thẳng với sự rình rập của loài cá mập siêu bạo chúa, xen lẫn các cảnh hoảng loạn của con người, đại cảnh cháy nổ, rượt đuổi giữa đại dương.

“Hung thần đại dương” Megalodon gây ám ảnh

Mạch truyện chính của Cá Mập Siêu Bạo Chúa bắt đầu với vụ mắc kẹt của một đoàn thám hiểm tại vùng biển sâu nhất thế giới, và tại đây họ phải đối mặt với nguy cơ chết chóc trước một siêu cá mập bạo chúa dài 75 feet (khoảng 25m), thường được biết đến với cái tên Megalodon. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một đội chuyên gia thợ lặn mà đứng đầu là Jonas Taylor (Jason Statham), nhà đại dương học người Trung Quốc Minway Zhang (Winston Chao) và con gái ông là Suyin (Lý Băng Băng) đã được tập hợp để đến giải cứu con tàu.





Kể từ sau những quái thú đột biến trong Rampage (Siêu Thú Cuồng Nộ) và đàn khủng long tàn bạo trong Jurassic World: Fallen Kingdom (Thế Giới Khủng Long: Vương Quốc Sụp Đổ), khán giả lại một lần nữa được chiêm ngưỡng một sinh vật khổng lồ trong mùa phim hè năm nay trong bom tấn Cá Mập Siêu Bạo Chúa. Bộ phim lật mở những huyền thoại về siêu cá mập Megalodon – sinh vật cổ đại được cho là đã tuyệt chủng vào hơn 2 triệu năm trước. Chúng là loài cá mập lớn nhất trong lịch sử, với chiều dài lên tới 25m, kèm bộ răng sắc nhọn và lực cắn lên tới 18 tấn đủ để làm bẹp rúm một chiếc ô tô tầm trung.



Để tái tạo hình ảnh siêu cá mập đồ sộ chưa từng có trong lịch sử bằng công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính (CGI) nhưng vẫn phải chân thực đến từng chiếc răng trắng muốt, đoàn làm phim đã phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Do vậy, đạo diễn Turteltaub đã tiến hành nghiên cứu về loài Megalodon cổ đại trên nhiều lĩnh vực, từ sinh học, hải dương học cho đến cả khảo cổ học. “Tôi đã tiến hành những nghiên cứu về loài Megalodon và cá mập với suy nghĩ rằng mọi thứ càng chính xác và chân thực bao nhiêu thì nó sẽ càng khiến người xem hoảng sợ bất nhiêu,” đạo diễn 55 tuổi chia sẻ.





Đồng hành Turteltaub còn có đội ngũ các công ty chuyên xử lý kỹ xảo, đứng đầu là giám sát Adrian de Wet – “phù thủy” đứng đằng sau những pha hành động hùng tráng của Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004), Harry Potter and the Goblet of Fire (2005), Mission: Impossible II (2000) và bộ ba The Hunger Games, để thổi hồn sống động cho sinh vật Megalodon. “Meg có một cơ thể khổng lồ, nhưng sau hàng triệu năm tiến hoá, hung thần đại dương này đã trở nên linh hoạt và có tốc độ cao hơn. Cơ thể của nó khá dẻo dai và với chiếc đuôi lớn, nó có thể đạt được tốc độ ngang ngửa một chiếc thuyền có gắn động cơ,” de Wet bình luận. “Chúng tôi đã nghiên cứu cơ chế di chuyển của loài cá mập và tiến hành những thử nghiệm trên máy tính để tìm hiểu vì sao Meg lại có thể đạt được tốc độ lớn tới như vậy. Nhóm đã mất rất nhiều thời gian và tâm huyết để các khối cơ trong cơ thể của Meg trông sẽ thật sống động dưới lớp da nâu khi Meg chuyển động.”

Những pha hành động giật gân của anh hùng hành động Jason Statham

Trên màn ảnh, Jason Statham từng hạ gục vô số tên tội phạm khét tiếng nguy hiểm. Thế nhưng ở Cá Mập Siêu Bạo Chúa, khán giả sẽ được chứng kiến anh chàng sát thủ “mặt lạnh” đối mặt với một đối thủ còn dữ tợn hơn tất cả các kẻ thù trước đây của anh cộng lại – siêu cá mập Megalodon. Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên Jason Statham thủ vai chính trong một bộ phim có kinh phí lớn lên đến 150 triệu USD. Do vậy, nhiều người hâm mộ hy vọng rằng sau một thời gian “làm nền” cho các đồng nghiệp như Vin Diesel hay The Rock trong Fast and Furious hay Sylvester Stallone trong The Expendables (2010), nam diễn viên người Anh sẽ có được một tác phẩm điện ảnh để đời cho riêng mình.





Trong Cá Mập Siêu Bạo Chúa, Statham thủ vai Jonas Taylor, một thợ lặn cứu hộ chuyên nghiệp. Nhưng thảm kịch đã xảy ra sau sự xuất hiện của một sinh vật to lớn và dữ tợn, đủ để đè bẹp thân của một chiếc tàu ngầm, tước đi mạng sống hai người bạn thân thiết của anh. Năm năm sau sự cố đau thương đó, Jonas đã từ bỏ niềm đam mê lặn biển của mình và vùi mình trong men rượu, cho tới khi số phận buộc anh phải trở lại. Ở ngoài khơi, cá mập Megalodon bất ngờ xuất hiện, đe doạ tính mạng của các thành viên thuộc Học viện nghiên cứu đại dương đang thực hiện chuyến thăm dò tại vùng biển ngoài khơi Thái Bình Dương. Jonas là hi vọng cuối cùng, và duy nhất, của họ.

Ít ai biết rằng Jason Statham từng là một vận động viên lặn trước khi bén duyên với nghiệp diễn xuất. Anh từng đại diện đội tuyển Anh tham dự Đại hội Thể thao Khối Thịnh vượng chung năm 1990 ở 3 nội dung lặn khác nhau. Bởi vậy, nói không quá khi vai diễn Jonas Taylor dường như được “đo ni đóng giày” cho Statham. Như những gì người hâm mộ mong đợi, anh tiếp tục “chiêu đãi” khán giả bằng những pha hành động kịch tính cùng cơ bắp săn chắc. Vẫn với phong cách lạnh lùng xen lẫn bụi bặm thường thấy trong các phim trước đó, nhưng nam tài tử đã có những bước đột phá hơn trong diễn xuất nội tâm, đặc biệt là trong những phân cảnh đối mặt giữa lằn ranh sự sống và cái chết dưới đáy đại dương sâu thẳm.

Không chỉ là bom tấn hành động khô khan

Tuy bao trùm lên bộ phim là không khí căng thẳng, hồi hộp cùng nhiều khoảnh khắc kinh dị giật gân, Cá Mập Siêu Bạo Chúa vẫn tồn tại những giây phút tình cảm lắng đọng giữa các nhân vật. Bộ phim cũng để lại thông điệp sâu sắc về tình cảm con người, sức mạnh của con người giữa những biến động từ tự nhiên.





Mở đầu phim, dù đã từ bỏ niềm đam mê lặn biển sau biến cố đau thương trong quá khứ, nhưng khi nghe tin vợ cũ đang mắc kẹt dưới đáy biển, Jonas Taylor vẫn quyết định quay trở lại với biển khơi để giải cứu cô khỏi mối đe dọa từ “hung thần đại dương” Megalodon. Cảm động hơn cả, tình người còn được khắc họa rõ nét ở nhân vật Toshi (Masi Oka). Trước ngưỡng cửa tử, nhà thám hiểm quyết định hy sinh thân mình để đồng đội của anh được sống, và trong giây phút cận kề cái chết, anh vẫn cố trao lá thư viết cho vợ cho người bạn đồng hành để những dòng chữ cuối cùng của anh đến được tay người mà anh thương yêu nhất.





Không những thế, cuộc hải trình thoát khỏi cá mập còn là nơi hàn gắn và kết nối mối quan hệ đầy thú vị giữa Jonas Taylor và nhà hải dương học Suyin (Lý Băng Băng). Dù phải chấp nhận hy sinh tính mạng của mình, cả Jonas và Suyin đều đồng lòng sát cánh bên nhau, chiến đấu ngoan cường để đáp trả sự giận dữ của loài sinh vật đáng sợ bậc nhất đại dương.

Dàn diễn viên đa quốc tịch tài năng

Sát cánh cùng Jason Statham trong Cá Mập Siêu Bạo Chúa còn có sự góp mặt của “đả nữ” Trung Quốc Lý Băng Băng trong vai nhà nghiên cứu Hải dương học Suyin. Đã từng có kinh nghiệm góp mặt trong nhiều bộ phim quốc tế, vai diễn Suyin dường như không làm khó Hoa đán xứ Trung. Không chỉ gây ấn tượng với vẻ yêu kiều, xinh đẹp bất chấp tuổi tác, mỹ nhân 45 tuổi còn thoát khỏi hình ảnh “bình hoa di động” trên màn ảnh bằng vai diễn Suyin dũng cảm, độc lập và cực kỳ mạnh mẽ.





“Tôi đã rất ấn tượng với Băng Băng ngay từ những phút đầu tiên gặp cô ấy và hiểu được vì sao cô ấy lại được yêu mến ở Trung Quốc tới như vậy.” Đạo diễn Turteltaub nhận xét. “Đó là một diễn viên cực kỳ tài năng. Băng Băng đã làm việc cực kỳ chăm chỉ để thể hiện được sự nhân hậu, sự thông minh và sự quyết tâm ở nhân vật mà mình đảm nhận. Không chỉ là một diễn viên xuất sắc, cô ấy còn là một người phụ nữ tuyệt vời.”

Gây ấn tượng ngay từ trailer đầu tiên với chỉ một câu thoại “Megalodon” chính là nữ diễn viên cá tính Ruby Rose trong vai Jaxx – kỹ sư trưởng và là người thiết kế ra tất cả các công nghệ cũng như động cơ máy móc tại Viện nghiên cứu Hải dương học. Ruby Rose là nữ diễn viên, người mẫu người Australia. Cô dần được khán giả biết đến khi tham gia mùa 3 của loạt phim truyền hình đình đám Orange is the New Black. Cô cũng tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim nổi tiếng khác như Pitch Perfect 3 (2017) và John Wick: Chapter 2 (2017). Để có được những thước phim chân thực nhất có thể, Ruby Rose từng có một phen “hú hồn” khi suýt chết đuối trong một cảnh phim. May thay, các thợ lặn chịu trách nhiệm an toàn đã phát hiện và kịp thời đưa Rose khỏi trường quay.





Cá Mập Siêu Bạo Chúa đang khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Xem thêm bài viết đề xuất: