Những điều đã tạo nên siêu phẩm “The equalizer”

Bộ phim ra mắt và nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên màn ảnh rộng bởi sự góp mặt của tài tử tài năng và gạo cội từng 2 lần nhận tượng vàng Oscar Denzel Washington. Nhìn lại phần 1, khó có ai có thể quên được những màn đối mặt gay cấn, những pha chạm trán khốc liệt hay những lần chuẩn bị đầy thông minh, tính toán sắc xảo trước khi xử lý kẻ thù của cựu đặc vụ CIA Robert McCall và còn nhiều những yếu tố ly kỳ khác đã làm nên một siêu phẩm hành động chất chưa bao giờ nhầm lẫn được.

Những màn đấu trí cân não đầy thông minh





Điều khiến The Equalizer (2014) khác biệt với các tác phẩm hành động khác nằm ở sự lớp lang trong diễn biến câu chuyện. Bộ phim không chỉ đơn thuần phô diễn những cảnh đánh giết mà tập trung vào các pha đấu trí cân não, thông minh và ly kỳ. Ở phần đầu, Robert McCall (Denzel Washington) đã có cuộc đối đầu không khoan nhượng với sát thủ Teddy (Marton Csokas). Những cái bẫy quỷ quyệt, những âm mưu khủng khiếp được giăng sẵn chờ nhân vật chính sa vào. Bằng sự mưu trí và bản lĩnh của mình, Robert McCall đã một mình chống lại cả một tổ chức xã hội đen khổng lồ.



Những pha hành động chuẩn xác và dứt khoát.





Ngôi sao hàng đầu Hollywood Denzel Washington vốn nổi tiếng với hình tượng nhân vật đa mưu túc trí, sở hữu kỹ năng chiến đấu bậc thầy qua các tác phẩm như Man on Fire (2004), The Book of Eli (2010), Safe House (2012) hay 2 Guns (2013). Ở The Equalizer (2014), có thể thấy mỗi bước hành động của Denzel luôn chuẩn xác và quyết đoán đến từng giây bởi sự tính toán khôn ngoan không hề sai lệch. Từ ánh mắt quan sát lạnh lùng, đến cách tính thời gian chiến đâu cũng khiến cho người xem cảm nhận được sự quyết đoán kỹ càng và đầy thu hút của anh. Trong phần mới, Denzel Washington sẽ tiếp tục phát huy hình ảnh này nhưng ở một đẳng cấp cao hơn. Anh sẽ “cân” cả thế giới với những màn đánh đấm và đọ súng cực chất. Trái với vẻ ngoài giản dị, ánh mắt điềm tĩnh, phong thái khoan thai, nhân vật Robert McCall luôn ra đòn chuẩn xác, dứt khoát, nhanh gọn và quyết liệt.

Tận dụng vật dụng vật dụng vô hại trở thành vũ khí giết chóc





The Equalizer (2014) đã gây cuốn hút bởi các cảnh hành động chân thực, bạo lực và đầy máu me. Không chỉ có những phân đoạn đọ súng ống và các cảnh cháy nổ hoành tráng, bộ phim còn tạo nên sự khác biệt với những loại vũ khí tuỳ biến, chẳng hạn như dây thép gai, ốc vít, nắp chai, khoan,…Điều này tạo nên một cảm giác thú vị khi bất cứ vật dụng nào nào xung quanh tưởng chừng như vô hại nhưng lại trở thành thứ vũ khí chết chóc khi qua tay của Denzel Washington. Chính vì thế đã khiến mảng miếng hành động của phim thêm phần đa dạng, đậm chất chân thực, đồng thời cho thấy sự ứng biến tuyệt vời của nhân vật Robert McCall – một con người vừa có tính toán, có thực lực.



Màn tra tấn kẻ thù độc đáo và khiếp sợ





The Equalizer (2014) gắn liền với chất bạo lực nặng đô. Sẽ không khó để bắt gặp trong phim những cảnh súng bắn xuyên toạc thân người hoặc cảnh người ta bị tra tấn một cách man rợ. Tuy nhiên khán giả sẽ bắt gặp sự khác biệt ở những màn “tra tấn” kẻ xấu từ Denzel Washington. Không dã man, không độc ác, không quá máu me nhưng thể hiện được độ chất và độc đáo ở khâu xử lý kẻ thù. Như cảnh giựt cộng dây xích cho cả chiếc xe đè lên kẻ thù, hay cảnh nhốt kẻ thù trong xe dần chết ngộp với khói xăng độc hại…Đó là sự trừng phạt thích đáng dành cho những kẻ thủ ác. Bộ phim không né tránh mà đào sâu vào đó, lấy bạo lực để duy trì công lý.



Không có Denzel Washington, không có The Equalizer đầy ấn tượng

Mặc dù đi theo motif quen thuộc “người hùng thầm lặng” của Hollywood, nhưng bộ phim The Equalizer (2014) đã chứng tỏ sự khác biệt về đẳng cấp khi sở hữu ngôi sao hạng A Denzel Washington. Đạo diễn Antoine Fuqua cùng nhà biên kịch Richard Wenk đã tạo nên một nhân vật xuất sắc cho nam diễn viên Denzel Washington. Vẻ ngoài chưa tập trung ở sự điển trai nhưng lại tạo sự ấm áp và an toàn. Với lối diễn xuất nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng đầy cuốn hút, Denzel đã chinh phục hoàn toàn người xem cùng với sự thán phục. Vai diễn Robert McCall một lần nữa thể hiện được sự sâu lắng và tinh tế trong diễn xuất của Denzel Washington.

Tác phẩm phần 2 ra mắt mùa hè này sẽ là sự đánh dấu hội ngộ của Denzel Washington và đạo diễn Antoine Fuqua, người từng thực hiện Training Day, cũng chính là phim giúp tài tử giành được giải Oscar. Sau 4 năm, bộ đôi vàng này tiếp tục trình làng The Equalizer 2, hứa hẹn đem lại một bữa tiệc hành động mãn nhãn cực chất và khác biệt sẽ làm mãn lòng người hâm mộ dịp hè năm nay.

Trailer: