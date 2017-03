Bài 4 - Bao cao su vẫn chưa sẵn có 100%

Tệ nạn mại dâm đã và đang gây nguy cơ lây lan các bệnh xã hội, HIV/AIDS lây qua đường tình dục do quan hệ tình dục không an toàn (tỉ lệ người nhiễm HIV qua đường tình dục ngày càng gia tăng, đến 45%, chiếm tỉ lệ cao nhất trong các đường lây truyền khác); tỉ lệ hiện nhiễm trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới là 3,9% (tăng gần hai lần so với năm 2012); người hoạt động mại dâm thường bị bạo lực, chiếm đoạt tài sản, tiền bạc, bóc lột tình dục; bị kỳ thị, xa lánh, khó tiếp cận với các dịch vụ xã hội. Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH