Căn nhà có 38 người bán vé số

Hằng ngày anh Tiến chở hai bà cụ đi bán vé số. Một cụ bán ban ngày, một cụ bán ban đêm. Hai cụ là Trần Thị Hường (87 tuổi) và cụ Võ Thị Mầu (gần 90 tuổi). Họ là những người đầu tiên được anh cưu mang. Cụ Hường có hai người con. Con gái theo chồng, cụ đành phải ở với vợ chồng đứa con trai nhưng rồi cuộc sống quá túng thiếu, cụ bỏ vào Sài Gòn tìm kế sinh nhai... Cụ Mầu quê ở vùng biển Phú Yên. Cả một đời lam lũ đến lúc về chiều sống chung với vợ chồng đứa con trai bữa đói bữa no. Cụ ngỏ ý muốn vào Sài Gòn bán vé số, cả con và dâu đều khăng khăng không cho cụ đi. Một đêm nọ, đứa con trai lênh đênh trên biển, con dâu ngủ say bà lẳng lặng lên quốc lộ đón xe vào đây rồi nhờ gọi điện thoại báo về cho con hay. Tiền bán vé số được hai cụ trích ra mỗi ngày để đổ xăng xe cho anh. ____________________________________ Sáng 29-1, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng đã trao 300 suất quà (350.000 đồng/suất) cho người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt nghèo đón tết Nguyên đán Ất Mùi. Trước đó, tại TP Rạch Giá, Công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang tổ chức buổi họp mặt tết với hơn 400 người khuyết tật bán vé số. Tại buổi họp mặt, mỗi người nhận được một phần quà (500.000 đồng/suất). Ngoài ra, những người ở ngoài địa bàn TP Rạch Giá còn được công ty hỗ trợ 100.000 đồng tiền xe, tàu.