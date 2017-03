Donald Trump ‘bắt nạt’ Fox News

Donald Trump không nể nang nhà báo Không riêng gì nữ dẫn chương trình Megyn Kelly của Fox News, nhiều nhà báo khác khi chất vấn ông Donald Trump khiến ông “xấu mặt” đều bị ông miệt thị, tẩy chay. Nổi bật trong số đó phải kể đến nhà báo kỳ cựu của tờ The New York Times - Serge Kovaleski. Anh bị mắc hội chứng Arthrogryposis khiến các khớp của cơ thể mất đi sự linh hoạt và thậm chí không có khả năng hoạt động. Donald Trump đã diễn lại những điệu bộ thể hiện sự khiếm khuyết của Kovaleski ngay trong một buổi diễn thuyết. Ông còn nhái giọng của anh và bảo rằng có lẽ Kovaleski cũng chẳng nhớ được những gì mình nói. Tờ The New York Times đã lập tức đăng bài đáp trả nhà tỉ phú. Serge Kovaleski là nhà báo từng đoạt giải thưởng báo chí danh giá Pulitzer.