Ngư dân Lý Sơn giữ biển, bám ngư trường

Để khắc phục những rủi ro, bà con ngư dân đã thành lập các tổ đội đánh bắt trên biển, cùng nhau ra khơi, bám biển khai thác, giữ vững ngư trường.

Đến nay ngư dân Lý Sơn đã thành lập hai nghiệp đoàn nghề cá với 43 tổ đoàn kết đánh bắt trên biển với gần 100 tàu cá cùng gần 1.000 ngư dân. Nhờ liên kết bám biển, ngư dân đã tạo được sức mạnh trong khai thác hải sản, cùng hỗ trợ nhau kịp thời lúc hoạn nạn, sóng gió có nhau. Cách làm này giúp giảm rủi ro của ngư dân trên biển, tăng hiệu quả kinh tế cho ngư dân khi bám biển.

Ngư dân Lê Khởi, một chủ tàu cá, ở thôn Tây, xã An Hải, tổ trưởng một tổ đoàn kết, tâm sự: Nhờ thành lập các tổ đoàn kết trên biển mà anh em ngư dân rất yên tâm khi bám biển làm ăn và đùm bọc nhau lúc bị ốm đau, tai nạn trên biển, hiệu quả đánh bắt cũng cao hơn trước đây rất nhiều.

Tàu cá của ngư dân Lý Sơn rẽ sóng vươn khơi Hoàng Sa - Trường Sa. Ảnh: PHẠM MỊNH

Ông Nguyễn Quốc Chinh, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá An Hải, cho biết: Lý Sơn có đội tàu đánh cá trên 400 chiếc, tổng công suất hơn 55.000 CV, trong đó có trên 1/3 số tàu cá đang đánh bắt hải sản ở các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Trước đây, vì khai thác, đánh bắt đơn lẻ khiến những con tàu ra khơi trở nên rất mong manh. Bây giờ thì ổn rồi. Nhờ có sự gắn kết, thông qua tổ đội đoàn kết nên bà con yên tâm bám biển, bám ngư trường, kéo dài thời gian làm ăn trên biển, tăng thu nhập cho mỗi chuyến biển.

Đặc biệt, hoạt động đánh bắt trên biển của ngư dân đã phát huy sức mạnh tập thể cùng nhau ứng phó với mọi rủi ro, kịp thời hỗ trợ nhau lúc bị tai nạn. Đơn cử như trường hợp tàu cá của ngư dân Nguyễn Chí Thạnh ở thôn Tây, xã An Hải, giữa tháng 9-2014, tàu đang khai thác tại ngư trường Hoàng Sa thì bất ngờ bị hư máy gãy trục, tàu trôi tự do trong điều kiện thời tiết xấu. Thông qua hệ thống Icom ngư dân Thạnh đã liên hệ với các tàu đang làm ăn gần đó đến ứng cứu lai dắt vào bờ an toàn.

Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho biết: Tuy mới được thành lập được vài năm nhưng các tổ đoàn kết làm ăn trên biển của ngư dân đã phát huy hiệu quả tích cực, hầu hết các tổ đều có thu nhập cao nhờ kịp thời thông báo, hỗ trợ nhau về ngư trường khai thác cũng như trong cứu nạn, cứu hộ. Trong ba tháng đầu năm 2015, sản lượng khai thác, đánh bắt thủy sản của ngư dân Lý Sơn đạt gần 8.000 tấn, tổng giá trị trên 100 tỉ đồng, thu nhập bình quân một lao động đạt 5-7 triệu đồng/người/tháng.