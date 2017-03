Phận gái matxa - Kỳ cuối: Đoạn kết “số 31”

Sống chết do quản lý “bốc tua” Thường thì những ngày mưa, chúng tôi hay gặp nhiều rắc rối. Đó là thời điểm vắng khách, các kỹ thuật viên không có việc gì ngoài đánh bài ăn tiền hay ăn nhậu giết thời gian. Đây cũng là lúc mâu thuẫn dễ căng thẳng thành những cuộc “quậy” tới bến của các kỹ thuật viên. Có người thiếu tiền do vay lãi quá cao (thường là bạc 13 tức 30% nếu vay chủ, hay là 10.000/ngày/1 triệu đồng nếu vay đồng nghiệp) mà lại ế khách nên dù va chạm nhỏ cũng dẫn đến gây lộn. Mà cái nghề này họ biết tẩy nhau hết. Ghét là “chơi” cho hết đường sống, đánh nhau cứ đè mặt mũi cào cấu hay đấm vào mắt làm cho biến dạng sẽ mất khách. Rốt cuộc những quản lý như tôi phải đứng ra can thiệp. Nhẹ thì cảnh cáo hay phạt tiền, ghét quá cho nghỉ tua 3-4 ngày hay cho nghỉ việc luôn. Kỹ thuật viên rất sợ hình phạt này vì nếu chủ biết kỹ thuật viên bị cho nghỉ nhiều, lạm vào doanh thu sẽ cho nghỉ việc luôn và lấy đứt khoản tiền thế thân ban đầu. (Thường là 5 triệu đồng chưa kể bị mất luôn bằng matxa chủ mua cho lúc mới vào làm). Nói không ngoa, kỹ thuật viên “sống hay chết” là do quản lý. Cứ mỗi sáng đi làm, kỹ thuật viên phải ký vào một cuốn sổ trên quầy để báo ngày công, đồng thời phải bỏ vào một chiếc hộp nhỏ cho quản lý từ 30.000-50.000 đồng/ngày. Gặp khách “sộp”, nếu kỹ thuật viên không biết điều chung chi cho quản lý, người đứng quầy hay phục vụ... sẽ bị chơi xấu. Có cả trăm cách để “hành” một kỹ thuật viên nào nhìn mặt thấy ghét. Không bốc tua VIP, ép tua bằng cách cho người khác thay tua khi khách yêu cầu chỉ mới là sơ sơ. Coi mặt thấy ghét nữa thì “bới lông tìm vết”. Nào là đi trễ (hầu hết các kỹ thuật viên đều vướng lỗi này), nói chuyện lớn tiếng, không dọn dẹp vệ sinh sau khi làm tua, không tắt máy lạnh, không mặc đồng phục, làm quá giờ quy định... Mỗi lỗi nhỏ như vậy, bèo nhất cũng bị trừ từ 200.000-500.000 đồng/lỗi, có khi phạt tới 1,5 triệu đồng/lần. Phạt thẳng tay, có khi quản lý được cả vài chục triệu mỗi tháng.