Tìm hiểu đế chế khách sạn của Tổng thống đắc cử Trump

Tháng Chín, Trump International Hotel vừa khánh thành ở Washington, tọa lạc tại một địa điểm không xa Nhà Trắng. Ai cũng biết rằng Donald Trump là một ông trùm bất động sản, ông đã tham gia vào ngành công nghiệp khách sạn từ rất sớm.

Bộ phim "Ở nhà một mình 2" đã lấy bối cảnh tại Plaza Hotel của ông ở New York.



Nếu muốn tìm hiểu sở thích của vị Tổng thống đắc cử Mỹ có lẽ nên bắt đầu từ các khách sạn của ông.



The Grand Hyatt New York



(Nguồn: The Paper)

The Grand Hyatt New York là khách sạn đầu tiên của Donald Trump, tiền thân của khách sạn này là Commodore Hotel.





Năm 1976, sau khi mua lại nó, ông Trump đã bắt đầu tiến hành một cuộc thay đổi diện mạo, các bức tường bên ngoài được thay thế bằng kết cấu ưa thích của ông Trump là thép không gỉ và thủy tinh.



Sự thay đổi khiến ông Trump phải vay một khoản nợ lớn. Năm 1996, Tập đoàn Hyatt Hotels đã mua một nửa cổ phần khách sạn này.



Trump International Hotel & Tower New York



Do kinh doanh thua lỗ nên ông Trump buộc phải bán khách sạn Plaza Hotel thứ hai của mình. Đến năm 1997, ông đã mua lại tòa nhà Gulf & Western và xây dựng thành Trump International Hotel & Tower.



Kiến trúc sư nổi tiếng Philip Johnson đã thiết kế lại khách sạn và Jean-Georges Vongerichten, đầu bếp ba sao Michelin duy nhất ở New York đã thiết kế nhà hàng trong khách sạn.



(Nguồn: The Paper)



Đây là một khách sạn mà vào thời điểm đó đã có khái niệm tiên phong: cả tòa nhà bao gồm các phòng khách sạn và căn hộ đều là sở hữu tư nhân.



Albemarle Estate at Trump Winery



Nằm ở vùng rượu vang Virginia, từng là gia sản của ông trùm truyền thông John Kluge vào những năm 1980. Đó là kiểu biệt thự phong cách Georgia quyến rũ, chỉ có 10 phòng, nằm trên một ngọn đồi nhìn ra vườn nho xanh tươi, khu vườn và đài phun nước mang phong cách Tuscan.





(Nguồn: The Paper)



Nhìn chung, đây là một nơi lý tưởng cho các kỳ nghỉ cao cấp, hành lang đá cẩm thạch, bể bơi, thư viện trang trí bằng gỗ sồi với hương vị thanh lịch. Nếu thích, bạn cũng có thể đi đến Trump Winery gần đó để nếm các loại rượu.



Trump Turnberry



(Nguồn: The Paper)

Trump muốn biến nơi này trở thành một "Las Vegas trên biển." Nó nằm trên bờ biển Ayrshire của khách sạn Scotland Golf, phong cảnh tuyệt đẹp.



Nhưng vào khách sạn này, bạn có thể cần phải đeo kính râm để tránh bị ánh sáng rực rỡ chiếu vào mắt; đài phun nước hoành tráng được dát vàng với rất nhiều đèn pha lê khổng lồ. Tất cả mọi thứ phù hợp với phong cách Trump.



Trump International Hotel & Tower, Chicago



Có lẽ đây là khách sạn nổi bật nhất trong số những khách sạn cùng đẳng cấp. Nó cao đến 92 tầng, và một lần nữa lại sử dụng kết cấu thép không gỉ và các bức tường thủy tinh mang phong cách ông Trump yêu thích, nhìn ra hồ Michigan.





(Nguồn: The Paper)



Các căn phòng thiết kế đơn giản đến đáng ngạc nhiên nhưng rất hiện đại. Ngoài ra, khách sạn còn có 53 phòng trị liệu spa, cũng như một nhà hàng hai sao Michelin.



Trump International Hotel & Tower, Washington DC



Thành viên mới nhất của đế chế khách sạn Donald Trump đã thu hút rất nhiều người biểu tình vào hôm khai trương. Nó được xây dựng lại từ một tòa nhà bưu điện xây từ năm 1899. Gia Sullivan là nhà thiết kế chính của công trình này. Đương nhiên, nơi này không thể thiếu đèn pha lê, đá cẩm thạch, đồ trang trí dát vàng.



(Nguồn: The Paper)



Việc sử dụng trần thủy tinh màu xanh và sự ra đời của các yếu tố ánh sáng tự nhiên khiến các nhân tố mang đậm chất ông Trump cũng trở nên thanh lịch hơn.



Ngay sau khi ông Trump bày tỏ quan điểm về Mexico trong chiến dịch vận động tranh cử, đầu bếp gốc Tây Ban Nha Jose Andres của khách sạn đã từ chức và hiện được thay thế bằng David Burke.

Theo Vietnamplus