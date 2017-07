Vì sao quân đội Trung Quốc từ bỏ ‘làm kinh tế’?

Mỗi nước có đặc thù riêng Đặc trưng quân đội làm kinh tế phụ thuộc lớn không chỉ vào đặc trưng chính trị của mỗi quốc gia mà còn vào đặc điểm lịch sử và quá trình phát triển của quốc gia đó. Tại phương Tây và đặc biệt là tại Mỹ, quân đội tách hoàn toàn khỏi các hoạt động kinh doanh. Mọi hoạt động sản xuất vũ khí và các loại trang thiết bị cần thiết rơi vào tay các tập đoàn tư nhân. Quân đội phương Tây là một bộ phận của chính phủ và nằm dưới quyền điều hành của các quan chức dân sự. Quân đội ở một số nước đang phát triển và những nước thuộc thế giới thứ ba thường có xu hướng can dự nhiều hơn vào đời sống kinh tế. Một phần lý do là bởi sức mạnh của họ trong cán cân quyền lực quốc gia lớn, có ý nghĩa như một trụ cột chính trị và kinh tế khó có thể thay đổi. Trong nhiều trường hợp, các chính phủ dân sự cần sự ủng hộ của phe quân đội nên “thả lỏng” và cho phép họ lấn sân. Trong một số trường hợp khác, ví dụ như Myanmar, ảnh hưởng về mặt lịch sử của quân đội khiến con đường tách khỏi kinh tế không hề đơn giản. Nhiều nước khác trên thế giới từng cho phép quân đội tham gia kinh tế như Indonesia, Pakistan, Ecuador, Honduras hay Peru. Tại Indonesia, quân đội tham gia làm kinh doanh từ thập niên 1940, khi nước này còn đấu tranh giành độc lập từ Hà Lan. Mỗi đơn vị trong quân đội Indonesia khi đó phải tự tìm nguồn tài chính cho mình và mọi cách làm đều được chấp nhận. Dưới thời Tổng thống Suharto, các doanh nghiệp này kiếm tiền từ các hoạt động trồng trọt, khai thác gỗ, khách sạn và bất động sản, giúp quân đội độc lập đáng kể so với chính phủ. Ngân sách chính phủ chỉ đáp ứng 30% nhu cầu vào thời điểm năm 2005. Tại Pakistan, sức mạnh kinh tế của quân đội nước này thể hiện rất rõ. Từ các cửa hàng bánh, ngân hàng, công ty bảo hiểm đến trường đại học, quân đội đều có thể sở hữu. Quân đội Pakistan tham gia kinh tế từ thập niên 1950 và đã gây dựng được một hệ thống khá vững chắc. Nhiều chuyên gia ước tính họ đóng góp khoảng 10% nền kinh tế nước này, tương đương hàng chục tỉ USD với hàng ngàn công ty.