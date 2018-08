Bán gà không đầu, không chân rẻ bèo: Big C nói gì?

Thời gian gần đây gà “ba không” không đầu, không chân, không nội tạng bày bán ở vỉa hè với giá khoảng 35.000-40.000 đồng/kg. Và gà dai Hàn Quốc nhìn giống gà không đầu cũng được bày bán ở siêu thị Big C khiến người tiêu dùng lo lắng về nguồn gốc chất lượng sản phẩm.

Đại diện Big C cho biết gà dai được Big C nhập có đầy đủ giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm, hồ sơ hải quan, giấy kiểm dịch nhập khẩu.

Đối với hàng thịt nhập khẩu nói chung cũng như gà dai nói riêng, khi nhập về cảng hàng sẽ được lấy mẫu đi xét nghiệm tất cả các chỉ tiêu về vi sinh và hóa lý, nếu đạt thì mới được thông quan, không đạt sẽ tái xuất. Khi khách hàng có yêu cầu siêu thị sẵn sàng cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn hàng.

Cũng theo đại diện Big C, năm ngoái có một thời gian nhà cung cấp bị “đứt hàng”, không có hàng để giao. Nên thời gian qua, siêu thị vẫn bán sản phẩm liên tục chứ không có chuyện ngưng. Sản phẩm này được người Việt thích vì thịt gà dai, chắc gần giống gà đi bộ; gà ta thả vườn.

Phía Big C cho biết doanh số bán gà dai tại Big C chiếm khá nhỏ, chỉ chiếm 2%-3%. Chủ yếu đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Để thông tin rõ đến người tiêu dùng, Saigon Co.op cho biết hệ thống bán lẻ này chỉ bán những sản phẩm thịt gà tươi có xuất xứ trong nước. Không bán loại gà mái không đầu, không chân, không nội tạng chưa rõ nguồn gốc với giá cực rẻ đang bán tràn lan trên thị trường.



Theo ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc marketing Saigon Co.op, giải thích hệ thống bán lẻ Saigon Co.op không kinh doanh gà không đầu chính là lo ngại về xuất xứ và chất lượng của sản phẩm. Hiện Saigon Co.op có nguồn cung thịt gà tươi đang dồi dào và ưu tiên hàng trong nước.

Tính riêng các doanh nghiệp bình ổn đã có những nhà cung cấp là các thương hiệu uy tín như Ba Huân, San Hà… những đơn vị này cung cấp gà tươi nguyên con, gà pha lóc, đùi tỏi, đùi 1/4, cánh gà, má đùi gà, gà 1/2 con… Tất cả đều phải được kiểm dịch, sản phẩm có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng mới được đưa vào siêu thị.

“Chúng tôi kiên quyết không bán trái cây Trung Quốc, gà thải loại Hàn Quốc ngay từ đầu vì cho rằng các sản phẩm này đều có nguy cơ cao về độ an toàn, giá trị dinh dưỡng. Do đó, hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op cũng đã mạnh dạn nói không với loại gà mái “ba không” không đầu, không chân, không nội tạng chưa rõ nguồn gốc để đảm bảo an toàn, sức khỏe của người tiêu dùng”, ông Huy nói.



Người tiêu dùng chọn mua thịt gà tại siêu thị Co.opmart

Tương tự, mới đây tại Hà Nội cơ quan chức năng phát hiện một cơ sở nghi tẩy trắng bạch tuộc, mực bằng hóa chất.



Liên quan đến vụ việc này, bà Nguyễn Thị Chinh, Giám đốc Quản lý thương hiệu King BBQ và Hotpot Story Hà Nội, cho biết với mục tiêu đặt sức khỏe và tính mạng của khách hàng lên hàng đầu, King BBQ và Hotpot Story quyết định tạm ngừng cung cấp mặt hàng này trong tất cả các nhà hàng trên toàn quốc, để phục vụ công tác điều tra rà soát toàn bộ quy trình cung ứng. Dù đây chỉ là một trong những nhà cung cấp nhỏ và chỉ cung cấp cho một số nhà hàng ở Hà Nội. Đây là động thái nhằm hạn chế tối đa các nguy cơ, dù nhỏ nhất, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của khách hàng, đồng thời cũng là cam kết về chất lượng dịch vụ đối với khách hàng.