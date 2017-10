Festival hoa Đà Lạt năm nay có gì mới ?

Ngày 25-10-2017, UBND Tỉnh Lâm Đồng tổ chức họp báo cho biết từ ngày 23-27/12 sẽ diễn ra festival hoa Đà Lạt lần VII với chủ đề Hoa Đà Lạt-Kết tinh kỳ diệu từ đất lành.

Hướng đến mục tiêu xã hội hóa công tác tổ chức lễ hội, năm nay Festival hoa có 15 chương trình chính và hơn 30 chương trình hưởng ứng; chương trình phụ khác do các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh thực hiện.

Điểm mới của lễ hội năm nay là lần đầu tiên Tuần văn hóa trà Lâm Đồng sau năm lần tổ chức riêng sẽ được chính thức kết hợp tổ chức thành một trong những nội dung của Festival hoa Đà Lạt; bổ sung các nội dung, chương trình nhằm quảng bá thương hiệu tơ lụa Lâm Đồng.

Các hoạt động này diễn ra chủ yếu tại Bảo Lộc nhằm quảng bá cho ngành trà và sản xuất tơ lụa truyền thống của địa phương.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, Trưởng ban tổ chức Festival hoa Đà Lạt cho biết, lễ hội Festival nhằm mục đích quảng bá thương hiệu du lịch Đà Lạt các mặt hàng nông sản địa phương, khẳng định tôn vinh giá trị người trồng hoa Đà Lạt. Tạo cơ hội cho người sản xuất rau, hoa, trà, sản xuất tơ lụa gặp nhau đặc biệt là phát triển ngành nghề.

Theo ông Hiệp, với chủ đề Kết tinh kỳ diệu từ đất lành đang được xây dựng trở thành thương hiệu nông sản không riêng của trong nước mà quốc tế. Hiện nay Lâm Đồng đang tập trung xây dựng bốn sản phẩm là hoa, rau, cà phê arabica, du lịch và tiến tới nhiều sản phẩm khác cho phép sử dụng thương hiệu này.

Vì vậy, việc tổ chức festival trong đó có nội dung về lễ hội văn hóa trà là sự kết hợp toàn diện quảng bá thế mạnh của tỉnh thúc đẩy sự phát triển của các ngành nghề.



Đà Lạt đảm bảo cơ sở lưu trú cho du khách

Ông Hiệp thông tin, kết quả từ các Festival trước mang lại cho ngành du lịch nói chung và các ngành khác hiệu quả rõ rệt. Chẳng hạn về khách du lịch, năm 2010 Đà Lạt đón 2 triệu lượt khách qua lưu trú trong đó có 84 ngàn lượt khách nước ngoài. Năm 2016 đón 3,5 triệu lượt khách qua lưu trú, tăng 1,75 lần so với năm 2010, trong đó có 282 ngàn lượt khách nước ngoài.

Năm 2017 Đà Lạt đặt mục tiêu đón 4,5 triệu lượt khách, đến nay đạt 4 triệu lượt khách. Festival hoa dự kiến sẽ giúp ngành du lịch Lâm Đồng đạt như mục tiêu đề ra.



Dự kiến lượng khách tăng, vấn đề lưu trú được thực hiện thế nào? Trả lời câu hỏi này, đại diện Sở Văn hóa thể thao và du lịch Lâm Đồng cho biết, qua nhiều lần tổ chức, Festival năm 2016 Đà Lạt đón 130 ngàn lượt khách, năm 2017 có nhiều chương trình mới nên dự báo lượng khách đến sẽ đông khoảng 150 ngàn lượt.

Hiện Đà Lạt có 1.200 cơ sở lưu trú, trong đó khách sạn từ 1-5 sao là 350 khách sạn, trên 200 ngàn phòng với công suất 4.000-5.000 lượt khách/ngày. Ngoài ra, loại hình homestay ở Đà Lạt cũng được tăng cường quản lí làm sao để du khách đến Đà Lạt đều đảm bảo có thể lưu trú được.

Liên quan đến một số vấn đề được đặt ra là liệu trong lễ hội diễn ra là tình trạng tăng giá, ép giá sẽ được quản lí như thế nào? Theo ông Hiệp trong nhiều năm nay cơ quan quản lí cương quyết xử lí nên nếu còn chỉ là những hiện tượng cá biệt chứ không phổ biến.

Hiện nay tại Đà Lạt có hơn 600 nhà nghỉ khách sạn. Chính quyền địa phương mời họp phổ biến, cam kết bán giá đúng giá niêm yết và thời điểm này chưa có cơ sở nào xin tăng giá.

“Chúng tôi yêu cầu các cơ sở, dịch vụ thực hiện niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết…cơ sở nào vi phạm sẽ bị xử lí nghiêm. Cùng các giải pháp đồng bộ khác nên tình trạng tăng giá, ép giá chắc chắn sẽ bị xử lí nghiêm. Riêng vấn đề an ninh an toàn cho du khách là vấn đề hàng đầu tỉnh quan tâm nhất là trong các kỳ lễ hội như festival. Vì vậy, Ban an ninh được thành lập đảm bảo công tác này cho tỉnh, thành phố và du khách trước trong và sau lễ hội”, ông Hiệp nhấn mạnh.