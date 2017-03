Giá vàng đảo chiều đi lên

Vào lúc 9 giờ 30 sáng nay, giá vàng thế giới đang dao động ở mức 1.208 USD/ounce, tương đương 33,3 triệu đồng/lượng. Cùng chiều với giá vàng thế giới, giá vàng trong nước nhích nhẹ 10.000 đồng/lượng. Hiện giá vàng miếng SJC tại TP.HCM niêm yết ở mức 36,41-36,66 triệu đồng/lượng.

So với thời điểm cao nhất trong tuần trước, mỗi lượng vàng miếng giảm gần 200.000 đồng. Giá vàng thế giới hiện thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá USD tại các ngân hàng thương mại và tỉ giá trung tâm do NHNN công bố cùng giảm. Cụ thể, tỉ giá do NHNN công bố ngày 13-3 ở mức 22.262 VND/USD, giảm nhẹ 1 đồng so với giá công bố phiên trước đó.

Tại VietinBank, giá USD niêm yết ở mức 22.760-22.840 VND/USD, giảm 10 đồng ở chiều bán ra, các ngân hàng khác có mức giá tương tự.