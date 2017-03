Giá vàng trong nước sẽ sát giá thế giới

Giá vàng nhảy múa bất thường Bất chấp giá vàng thế giới đang theo chiều hướng tăng giá, ngày hôm qua (26-2) giá vàng trong nước liên tục lao dốc. Mở đầu phiên giao dịch trong ngày, giá vàng thế giới tăng khoảng 10 USD/ounce thì giá trong nước giảm khoảng 200.000 đồng/lượng so với ngày hôm trước. Có lúc giá vàng trong nước giảm sâu về mốc 44,55 triệu đồng/lượng (bán ra). Nguyên nhân được nhiều chuyên gia cho rằng thông tin NHNN can thiệp thị trường vàng trong tuần này khiến giá vàng trong nước đi xuống. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng thị trường vàng trong nước đang tỏ ra khó hiểu khi tăng, giảm không theo xu hướng nào. Các phiên giao dịch buổi chiều, giá vàng thế giới không biến động nhiều thì giá vàng trong nước lại tăng. Như vậy nhiều người dân đã bán tháo vàng buổi sáng, đến chiều đã bị lỗ vài trăm ngàn đồng/lượng. YT Để tăng nguồn cung cho thị trường, NHNN chỉ đạo tiếp tục gia công các loại vàng SJC móp méo và chuyển đổi các loại phi SJC sang SJC. Tính từ tháng 8-2012 đến nay đã có 300.000 lượng vàng miếng được gia công. Ngoài ra NHNN cũng tiến hành việc tạm xuất và tái nhập vàng phi SJC qua ba đợt với khoảng một tấn vàng; dự kiến cuối tháng 3 sẽ chuyển đổi 10 tấn vàng miếng phi SJC sang SJC, đáp ứng nhu cầu cho người dân. Ông NGUYỄN HOÀNG MINH, Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh TP.HCM Tôi bảo đảm trong vòng một tuần sau lễ ký kết, giá vàng trong nước sẽ sát với giá vàng thế giới. Nguyên do trước đây nguồn cung của mình bị gián đoạn vì nhập siêu, chống lạm phát. Khi có nguồn cung, đặc biệt là có nguồn nguyên liệu từ NHNN do SJC gia công thì giá trong nước chắc chắn sẽ gần với giá thế giới. Tuy chưa làm việc cụ thể nhưng tùy theo sức cầu của thị trường, chúng tôi sẽ có một kế hoạch sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường. Trước đây chúng tôi sản xuất 10.000 lượng/ngày nhưng sau khi đầu tư nguồn máy móc thiết bị thì tiến độ gia công đã tăng. Xưởng sản xuất Tân Thuận bây giờ công suất lên 80.000 lượng/ngày. Nếu dập đúng công suất thì trong vòng 10 ngày sẽ có 30 tấn vàng SJC được đưa ra thị trường. Ông LÊ HÙNG DŨNG, Chủ tịch HĐQT SJC NAM GIANG ghi