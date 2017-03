Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực giảm mạnh

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5 ước đạt 13,5 tỉ USD, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 5 tháng năm 2015, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 63,2 tỉ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2014. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước 14,4 tỉ USD, tăng 9,1% so với tháng trước và tăng 13% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 5 tháng năm 2015, kim ngạch nhập khẩu ước khoảng 66,17 tỉ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ.

Bộ Công Thương đánh giá, tăng trưởng xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2015 không cao do kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, thủy sản và nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản giảm mạnh so với cùng kỳ. Nhóm hàng nông sản, thủy sản ước đạt 8,14 tỉ USD, giảm 9,5%; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 2 tỉ USD, giảm 53%. Xét về giá trị tuyệt đối, kim ngạch xuất khẩu của hai nhóm đã giảm 3,1 tỉ USD so với cùng kỳ.

Về thị trường nhập khẩu, theo Bộ Công Thương, kim ngạch nhập khẩu từ Châu Á vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong số các thị trường nhập khẩu vào Việt Nam, chiếm 88,8%. Trong đó, riêng Trung Quốc chiếm gần 31% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.