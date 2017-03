Bán tôm ghim đinh để hạ uy tín chủ vựa

Theo ông Ái, đầu năm 2016, vựa thu mua tôm của ông liên tục bị Công ty Xuất khẩu thủy sản Minh Phú ở TP Cà Mau trả lại tôm nguyên liệu vì có tạp chất là đinh sắt. Sau nhiều lần tái phạm, công ty không mua tôm do vựa ông Ái cung cấp. Uy tín mất, thiệt hại cả trăm triệu đồng một cách vô lý nên gia đình ông tự kiểm tra quy trình mua bán tôm.

Sau đó ông đã bắt quả tang một người chạy xe ôm mang tôm ghim đinh đến bán cho vựa của mình nên trình báo cơ quan chức năng.

Khai với Công an huyện Cái Nước, người chạy xe ôm cho là chỉ đi bán giùm cho ông Tr. (thiếu tá công an).

Sau khi xác minh nguồn gốc tôm, người bán đinh… giữa tháng 5 vừa qua, Công an huyện Cái Nước mời ông Ái đến giao kết quả xác minh. Theo đó, người xe ôm thừa nhận bán tôm giùm cho ông Tr. bốn lần để lấy tiền công. Số tôm trên do người làm công bắt từ vuông nhà ông Tr. mang về, rồi tự ý ghim đinh vào tôm để ông chủ mất uy tín trên thương trường. Trung tá Nguyễn Minh Tế, Phó Trưởng Công an huyện Cái Nước, đưa ra nhận xét rằng động cơ của người làm công có vẻ vô lý nhưng trong quá trình xác minh, người làm công thừa nhận, công an lại không có chứng cứ khác nên đã kết luận như trên.

Từ kết quả xác minh, công an xử phạt người làm công cho ông Tr. về hành vi đưa tạp chất vô tôm. Riêng phần thiệt hại 120 triệu đồng do mua phải tôm ghim đinh mà ông Ái yêu cầu bồi thường, người làm công cho ông Tr. chỉ đồng ý trả 20 triệu đồng. Công an đã ghi nhận việc này và hướng dẫn ông Ái khởi kiện ra tòa nếu chưa đồng tình với mức bồi thường trên.

Ông Ái vẫn cho là người làm công làm theo lệnh chủ nên tiếp tục khiếu nại sự việc đến công an tỉnh.