Chuẩn bị thực phẩm sạch cho tết

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết như trên tại hội thảo về cung ứng hàng hóa tết do Sở Công Thương, Sở NN&PTNT TP.HCM phối hợp với báo Thanh Niên tổ chức ngày 12-12. Phía Saigon Co.op cho hay siêu thị ưu tiên cho hàng Việt Nam chất lượng cao, có chứng nhận về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Riêng rau củ quả ưu tiên chọn hàng của những đơn vị có chứng nhận Vietgap, GlobalG.a.p. “Chúng tôi kiên quyết ngưng kinh doanh với những đơn vị không tuân thủ an toàn vệ sinh thực phẩm” - đại diện Saigon Co.op nhấn mạnh.

Đại diện Sở NN&PTNT TP.HCM cho biết sẽ lập đường dây nóng tiếp nhận khiếu nại liên quan đến thực phẩm.