EU trả 27 lô hàng thủy sản về Việt Nam

Phía EU đã chỉ rõ 24 doanh nghiệp chế biến thủy sản của Việt Nam có lô hàng bị phát hiện vi phạm, đồng thời cảnh báo nếu tình hình không cải thiện rõ thì họ sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn.

Lý giải về vấn đề này, ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản (NAFIQAD), cho biết trong các lô hàng bị trả về, một số lô do sai quy cách đóng gói, một số do không đáp ứng tiêu chí chất lượng, chỉ số an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu…

“Hậu quả xấu nhất là có thể một số thị trường sẽ đình chỉ nhập khẩu đối với các lô hàng thủy hải sản của Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên thủy sản Việt bị cảnh báo. Trong trường hợp họ kiểm tra 100% lô hàng thì rủi ro càng nhiều hơn… Ở những lần trước, các doanh nghiệp đã chấn chỉnh, cải thiện kịp thời để không bị áp dụng các biện pháp chặt chẽ” - ông Tiệp nói.

ĐẶNG TRUNG