Gần 79 tấn bột ngọt Trung Quốc kém chất lượng

Trước đó, chiều 10-9, Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an quận Bình Tân đã kiểm tra kho chứa hàng của Công ty Phương Thành Lộc tại phường Tân Tạo A. Tại đây, công an phát hiện trong kho có 3.150 bao bột ngọt, nặng gần 79 tấn. Phía ngoài các bao bột ngọt in hình hai con cá hoặc ba con tôm này chỉ có chữ Trung Quốc, không có nhãn tiếng Việt. Kho này cũng không treo biển, có biểu hiện kinh doanh trái phép và kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Công an quận Bình Tân đã gửi mẫu đi giám định. Kết quả giám định cho thấy mẫu bột ngọt có in hình ba con tôm không đạt chuẩn về phụ gia thực phẩm, chất điều vị và không được phép lưu hành trên thị trường. Ngoài ra, mẫu bột ngọt in hình hai con cá cũng không đạt quy chuẩn.

Ông Nông Tùng Lâm đại diện công ty trình bày số hàng này là của Công ty Phương Thành Lộc (do bà Vi Thị Bích Phương, ngụ tỉnh Lạng Sơn làm giám đốc). Công ty này được Sở KH&ĐT tỉnh Lạng Sơn cấp giấy phép kinh doanh tại Lạng Sơn. Còn tại kho chứa hàng ở quận Bình Tân không có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh. Bột ngọt trong kho được nhập trực tiếp từ Trung Quốc, được hải quan cho công ty tự bảo quản, chờ kết quả giám định mẫu bột ngọt để làm thủ tục thông quan.

TUYẾT KHUÊ