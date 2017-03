Giá ô tô có thể tăng 20%-30%?

Nhu cầu mua ô tô của người Việt tăng mạnh Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, cả nước ước nhập về khoảng 10.000 ô tô nguyên chiếc trong tháng 5, tương đương so với tháng trước, kim ngạch 337 triệu USD. Việc ô tô nhập khẩu liên tiếp ở mức cao trong những tháng gần đây, đưa tổng lượng xe nhập về trong nước năm tháng đầu năm lên 45.000 chiếc, giá trị hơn 1,2 tỉ USD, tăng 125% về lượng và 185% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam nhập nhiều xe từ Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Nhật, Hàn Quốc… Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô (VAMA), doanh số bán hàng trong bốn tháng đầu năm đạt 66.885 xe, tăng 62% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lượng tiêu thụ của xe nhập khẩu tăng áp đảo xe lắp ráp trong nước.