Giá vàng, USD nhảy múa vì tin đồn nhảm

Lưu ý một số yếu tố không thuận lợi Theo báo cáo vừa công bố của Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia, thị trường ngoại hối trong tháng 11 vừa qua có đột biến chủ yếu do yếu tố mùa vụ và tác động tâm lý của việc đồng USD tăng giá trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, cán cân thương mại cả năm dự báo sẽ vẫn thặng dư nên biến động tỉ giá trong tháng 11 chỉ là tạm thời. “Dù vậy, việc điều hành tỉ giá thời gian tới cần lưu ý một số yếu tố không thuận lợi như Fed chắc chắn sẽ tăng lãi suất vào tháng 12; một số đồng tiền chủ chốt trong giỏ tính tỉ giá giảm giá mạnh so với USD, đặc biệt là đồng nhân dân tệ; lạm phát có chiều hướng tăng” - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia lưu ý. Nguồn cung ngoại tệ dồi dào Theo ước tính của NHNN, cán cân thanh toán tổng thể cuối năm nay có thể đạt thặng dư khoảng 8,5 tỉ USD; kiều hối đến thời điểm hiện nay đạt gần 6,5 tỉ USD và cuối năm nay dự kiến khoảng 9 tỉ USD. Đây là nguồn ngoại tệ hết sức phong phú để tăng lượng cung cho nền kinh tế. Do đó, dù tỉ giá giữa VND với USD thời gian qua có sự biến động nhưng vẫn hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát, nằm trong sự chủ động điều hành, điều chỉnh của NHNN. Truy tìm thủ phạm tung tin đổi tiền Tại hội nghị toàn quốc về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước diễn ra chiều 6-12, đề cập tới tin đồn đổi tiền, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Đây là tin đồn thất thiệt, có dụng ý xấu. Xã hội cần lên án mạnh mẽ những tin đồn loại này để ổn định vĩ mô. Chúng ta đủ khả năng để bình ổn giá cũng như tỉ giá”. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an cũng như một số cơ quan chức năng vào cuộc tìm ra thủ phạm tung tin đồn gây ảnh hưởng tới môi trường đầu tư và kinh tế vĩ mô. “Phải dẹp thông tin thất thiệt, có dụng ý xấu và tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu, yên tâm làm ăn” - Thủ tướng nói. THU NGUYỆT