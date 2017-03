Hàng loạt xe Mazda 2 All New bị triệu hồi ở Việt Nam

(PL)- 4.809 xe Mazda 2 All New sẽ bị triệu hồi ở Việt Nam do liên quan đến hiện tượng đèn báo lỗi kiểm tra động cơ.

Theo tin từ nhà phân phối Trường Hải, Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa phê duyệt đợt triệu hồi số lượng xe Mazda 2 như trên, bao gồm các phiên bản với động cơ 1.5L AT Hatchback và Sedan. Loạt xe Mazda 2 thuộc diện triệu hồi có thời gian sản xuất từ 24-8-2015 đến 26-9-2016. Thời gian bắt đầu triệu hồi từ 28-11-2016 và kết thúc vào tháng 12-2017. Khách hàng không phải trả phí cho việc sửa chữa này. Theo khuyến cáo của nhà phân phối Trường Hải, các mẫu Mazda 2 gặp lỗi đèn báo kiểm tra động cơ có thể gặp các tình trạng như ỳ máy, giảm công suất hoặc động cơ bị rung trong quá trình xe vận hành. Nguyên nhân là do muội than sinh ra và bám trên đầu kim phun nhiên liệu làm cho tiết diện các lỗ phun ở đầu kim phun bị thu hẹp. Việc này dẫn đến lượng nhiên liệu phun vào buồng đốt bị giảm dẫn đến ECU (bộ điều khiển động cơ) sẽ thực hiện cảnh báo (bật sáng đèn báo kiểm tra động cơ) bị lỗi. Các xe thuộc diện triệu hồi sẽ được kiểm tra và khắc phục bằng cách vệ sinh kim phun, sử dụng dung dịch làm sạch, cập nhật phần mềm điều khiển động cơ và thay thế các phụ tùng. AT