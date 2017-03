Hàng Thái kỳ vọng ‘mê hoặc’ người tiêu dùng Việt

Hội chợ năm nay có hơn 190 gian hàng của các công ty và nhà nhập khẩu hàng Thái Lan tại TP.HCM tham gia với các ngành hàng chủ yếu như thực phẩm và đồ uống, ẩm thực, hàng gia dụng, dệt may, thời trang… của các nhãn hiệu như Cleo, Up & Go, Sabina, Teen to 1000, Parkorn Leather… Đại diện ban tổ chức cho biết mục tiêu của hội chợ nhằm mở ra một kênh mua sắm hàng Thái Lan chất lượng cho người tiêu dùng TP.HCM.

Bình luận về thời gian gần đây Thái Lan tăng tần suất tổ chức các hội chợ triển lãm để thâm nhập thị trường Việt Nam, ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội DN TP.HCM, đánh giá Thái Lan có lộ trình và kế hoạch rõ ràng. Hàng Thái vào thị trường Việt thông qua các hội chợ lớn, nhỏ khác nhau. Thậm chí phía Thái Lan còn tổ chức cho các công ty, DN Việt sang Thái để tìm hiểu thị trường hàng hóa Thái...