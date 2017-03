Kim ngạch thương mại Việt Nam-Mỹ đạt kỷ lục mới

Đây là mức trao đổi thương mại hai chiều cao kỷ lục kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995, thời điểm tổng kim ngạch đứng ở mức 451 triệu USD.



Phóng viên TTXVN tại Washington ngày 13/2 dẫn số liệu của Bộ Thương mại Mỹ cho biết trong năm 2010, Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ lượng hàng hóa trị giá 14,784 tỷ USD, tăng 20% so với năm trước đó, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 3,539 tỷ USD, tăng 7%.



Theo Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, năm ngoái, Việt Nam giữ vị trí thứ 27/221 nước và vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ. Dệt may là mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch cao nhất đạt 5,76 tỷ USD và tăng 15,2% so với năm 2009. Tiếp đến là đồ gỗ đạt 1,82 tỷ USD và giày dép đạt 1,62 tỷ USD.



Thiết bị điện, sản phẩm âm thanh vượt lên chiếm vị trí thứ tư trong các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Mỹ với giá trị xuất khẩu đạt 778,6 triệu USD, tăng 21,7% so với năm 2009. Kim ngạch xuất khẩu hàng thủy hải sản của Việt Nam sang Mỹ năm qua đạt 646,4 triệu USD, tăng 23,8%.



Trong số các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Mỹ trong năm 2010, máy móc, thiết bị cơ khí và phụ tùng đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất, 53%, lên mức 621,2 triệu USD.



Xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam trong năm 2010 tăng 7% so với năm 2009 do Việt Nam tăng nhập khẩu máy móc, thiết bị cơ khí và phụ tùng đạt 393,7 triệu USD; bông, sợi và vải dệt đạt 254 triệu USD....





(TTXVN/Vietnam+)