Lạm phát tháng Tết thấp nhất 10 năm: Hy vọng gì?

CPI tháng 1 tăng 1%



Dựa trên nhiều tính toán, những dự báo chỉ số tiêu dùng tháng 1, tháng tết mô hình Leontief và ARIMA, NDHMoney vừa đưa ra dự báo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2012 sẽ tăng khoảng 1% so với tháng trước.



Theo đó, nếu kịch bản này hiện thực, CPI tháng này sẽ có mức tăng thấp kỷ lục so với các tháng giáp Tết âm lịch trong khoảng 10 năm gần đây. Trước đó, mức tăng thấp nhất là tháng 2/2009 (tăng 1,17% so với tháng trước đó). Còn lại, đa số các năm đều có mức tăng của tháng áp Tết Nguyên đán khoảng 2% đến trên 3%.



Nó cũng đồng nghĩa với việc khả năng kiềm chế lạm phát năm 2012 ở mức 9% là khả thi bởi thông thường CPI tăng cao nhất trong hai tháng trước và sau Tết. Xét về cung cầu hàng hóa có thể thấy dự báo trên không hề xa vời.



CPI trong tháng trước và sau Tết chịu ảnh hưởng rất nhiều từ giá cả nhóm hàng lương thực, thực phẩm và chi phí vận tải. Tuy nhiên, cho tới thời điểm này có nhiều tín hiệu cho thấy hàng hóa lương thực, thực phẩm cho Tết khá dồi dào. Rất nhiều mặt hàng có giá ổn định, thậm chí một số hàng hóa như thịt lợn và giá lúa gạo có xu hướng giảm.





Theo ( VNN)