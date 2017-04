Lỗ nặng, người nuôi tôm hùm phá lồng bè

Theo tính toán của các hộ nuôi tôm ở đây, khi vụ thu hoạch đầu năm nay kết thúc, họ đã thua lỗ trên 50 tỉ đồng.



Nhiều hộ nuôi tôm hùm ở Lý Sơn thua lỗ tiền tỉ. Ảnh: PHẠM MỊNH

Theo UBND huyện Lý Sơn, hiện nay số lồng bè còn lại chỉ 33 lồng bè, giảm hơn phân nửa so với ban đầu. Nhiều hộ dân đã tiến hành phá dỡ lồng bè hoặc bán đổ bán tháo để trả nợ ngân hàng. Ông Lê Văn Đôi, Phó Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng nông thôn huyện Lý Sơn, cho hay hiện nhiều hộ nuôi tôm hùm thua lỗ nặng, người lỗ ít vài trăm triệu đồng, người lỗ nhiều đến gần 2 tỉ đồng. Nguyên nhân do tôm chết nhiều, giá cả bấp bênh… nên người nuôi tôm lao đao. Không chỉ ở Lý Sơn mà người nuôi tôm hùm tại nhiều địa phương ở các tỉnh Nam Trung bộ như Phú Yên, Khánh Hòa… cũng đang điêu đứng vì tôm chết hàng loạt do tình hình dịch bệnh trên tôm hùm bùng phát.