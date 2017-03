Một doanh nghiệp trùng tên xúc xích Viet Foods bị vạ lây

“Mọi vấn đề đã được giải quyết xong, QLTT đã trả hàng, công ty không liên quan gì nữa” - ông Xuân nói.

Trước đó, ngày 23-5, Đội QLTT số 14 đã ra Quyết định số 0030134/QĐ-TLTV trả lại 2,2 tấn xúc xích Viet Foods cho Công ty TNHH Thương mại Hùng Anh. Trong quyết định trả lại tang vật này nêu rõ lý do: “QLTT trả hàng do doanh nghiệp không có hành vi vi phạm hành chính như nội dung biên bản vi phạm hành chính ngày 20-4-2016. Cơ quan QLTT sẽ căn cứ vào văn bản của Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế để giải quyết vụ việc tiếp theo theo quy định của pháp luật”.

Trong một diễn biến khác, hiện nay trên thị trường có một nhãn hiệu hàng hóa mang tên VietFoods trùng với nhãn hàng Viet Foods. Theo đó, nhãn hiệu VietFoods chuyên sản xuất bánh kẹo, thạch rau câu, có trụ sở tại Hà Nội. Ông Hà Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty VietFoods, cho biết sự việc này đã gây ra nhầm lẫn với người tiêu dùng. Nhiều khách hàng, đối tác đã phản ánh lên công ty và trả hàng, gây ra những tổn thất cho doanh nghiệp.