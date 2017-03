Ngư dân khốn đốn vì cá rớt giá liên tục

Ngư dân Nguyễn Ngọc Khánh, chủ tàu cá ở thôn Đông, xã An Vĩnh, cho biết từ đầu năm đến nay tàu của ông ra khơi được bốn chuyến nhưng chuyến biển vừa rồi thua lỗ nặng, cá liên tục rớt giá, ông đành cho tàu nằm bờ. “Trung bình mỗi chuyến biển tại Hoàng Sa, tàu của tôi khai thác được 15-17 tấn cá. Với giá bán trên 40.000 đồng/kg, trừ chi phí còn lãi khoảng 100 triệu đồng. Nay giá cá chỉ dao động 32.000-35.000 đồng/kg, trừ chi phí mỗi lao động chỉ thu nhập 1-2 triệu đồng/chuyến, trong khi thời gian bám biển 20-25 ngày/chuyến” - ông Khánh bày tỏ. Theo ông Khánh, hiện nay giá cá giảm 20%-30% so với cùng kỳ các năm trước. Có loại giảm tới 30%-40% so với những phiên biển trước. Đơn cử như cá đỏ (chàm mắt đỏ) giá đầu năm trên 45.000 đồng/kg nay chỉ còn 30.000 đồng/kg.

Nhiều tàu cá của ngư dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) nằm bờ vì liên tục thua lỗ. Ảnh: PM

Còn ngư dân Dương Minh Thạnh ở thôn Tây, xã An Hải, chủ tàu cá QNg 96059 TS, chia sẻ vài phiên biển trước mỗi lao động được chia 5-7 triệu đồng sau mỗi chuyến ra biển. Hơn một tháng nay giá cá liên tục rớt, tàu cập bờ chỉ mong huề vốn. “Mỗi chuyến ra khơi thường kéo dài cả tháng, đánh bắt được khoảng 13 tấn cá các loại. Nếu như trước đây, với sản lượng hải sản trên, tôi sẽ thu được gần 500 triệu đồng. Còn bây giờ chỉ bán được gần 300 triệu đồng nên chỉ đủ trang trải mọi chi phí, không còn tiền chia cho bạn chài” - ông Thạnh nói.

Với đội tàu công suất lớn chuyên khai thác hải sản tại ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa, đây là nghề kiếm sống của hàng ngàn ngư dân trên đảo, nay giá cả liên tục rớt khiến nhiều ngư dân không còn yên tâm với nghề của mình bởi thu nhập không ổn định.

Hiện nay, cùng với nỗi lo về giá cả ngư cụ, nhiên liệu tăng cao, ngư dân cũng rất bức xúc trước tình trạng bị thương lái ép giá. Chuyện bị tư thương thao túng thị trường, tự đặt giá thu mua đã khiến nhiều ngư dân lâm vào cảnh trớ trêu, bán thì thua lỗ mà để thì cá hư nên vừa cập bờ chủ tàu nào cũng muốn bán để trang trải cho chuyến biển dù biết là lỗ.