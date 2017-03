NH khuyến mại không được vượt mức lãi suất tối đa

Cụ thể, theo quy định của Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về xúc tiến thương mại và ý kiến của Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công thương thì tổ chức tín dụng được khuyến mại đối với sản phẩm, dịch vụ do mình kinh doanh, cung ứng hợp pháp và việc mở thưởng trong chương trình khuyến mại mang tính may rủi là một trong những hình thức khuyến mại.



Mặt khác, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước thì tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam và bằng đô la Mỹ của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng) và cá nhân bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới mọi hình thức (trong đó có hình thức khuyến mại dự thưởng) không được vượt mức lãi suất tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đối với trường hợp áp dụng hình thức khuyến mại dự thưởng thì lãi suất tiền gửi tối đa được tính trên cơ sở lãi suất niêm yết cộng với tỷ lệ phần trăm của tổng chi phí giải thưởng so với tổng nguồn vốn huy động theo chương trình khuyến mại.



Khi thực hiện chương trình khuyến mại, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Chính sách tiền tệ và Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng) để theo dõi, giám sát việc thực hiện quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về mức lãi suất tiền gửi tối đa.



Khi nhận tiền gửi, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được thực hiện các hình thức khuyến mại không đúng với quy định tại Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP, Thông tư số 30/2011/TT-NHNN, Thông tư số 14/2011/TT-NHNN và pháp luật có liên quan.



Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, các quy định của pháp luật liên quan và để tránh tiêu cực trong việc chi hoa hồng môi giới, gây ảnh hưởng tới uy tín của ngành ngân hàng và tác động không tốt đến sự ổn định thị trường tiền tệ, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được chi tiền hoa hồng, môi giới cho tổ chức, cá nhân để dàn xếp cho các hoạt động nhận tiền gửi.





