Nhiều siêu dự án tỉ USD đầu tư vào Việt Nam

Tính chung trong sáu tháng đầu năm nay, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là hơn 19 tỉ USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, có nhiều dự án “khủng” đầu tư vào Việt Nam như dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 tại Thanh Hóa có tổng vốn gần 2,8 tỉ USD do doanh nghiệp (DN) Nhật Bản đầu tư. Đứng thứ hai là dự án Samsung Display Việt Nam điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 2,5 tỉ USD tại Bắc Ninh. Dự án lớn thứ ba là Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1 với tổng vốn 2,1 tỉ USD do DN Singapore đầu tư. Tiếp đó là dự án đường ống dẫn khí lô B - Ô Môn với 1,3 tỉ USD do DN Nhật Bản liên doanh với PVN và PV GasViệt Nam đầu tư tại Kiên Giang.

Cũng theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong sáu tháng đầu năm có 94 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản đứng vị trí thứ nhất với tổng vốn đầu tư là 5,1 tỉ USD, chiếm hơn 26% tổng vốn đầu tư; Hàn Quốc đứng thứ hai, Singapore đứng thứ ba.