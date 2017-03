Ông lớn viễn thông lo chống nghẽn mạng dịp Tết

Tính đến ngày 10/1, đại diện VinaPhone cho hay họ đã hoàn tất công tác nâng cấp, đảm bảo dịch vụ di động thông suốt trong dịp Tết Nguyên Đán tới. Đến nay, nhà mạng này đã có trên 23.500 trạm thu phát, phủ sóng trên toàn quốc, lắp đặt thêm 1.000 trạm BTS 3G.







Các nhà mạng lớn hoàn tất việc nâng cấp chất lượng, chỗng nghẽn mạng dịp Tết sắp tới. Ảnh: Hoàng Hà

Các nhà mạng lớn hoàn tất việc nâng cấp chất lượng, chỗng nghẽn mạng dịp Tết sắp tới. Ảnh: Hoàng Hà

Theo Xuân Ngọc ( VNE)



Từ tháng 10, VinaPhone đã nâng cấp, kiểm tra an toàn mạng tại các tỉnh có lưu lượng tăng mạnh trong dịp Tết hàng năm như Hà Nam, Nam Định, Thanh Hóa, Huế, Nghệ An... Ngoài cuộc gọi thoại và tin nhắn thông thường, nhà mạng đầu 091 cho biết sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng đột biến của thuê bao sử dụng mạng 3G để chia sẻ hình ảnh, video trong dịp Tết. 60 lượt xe lưu động chuyên dụng được huy động, túc trực tại những điểm có khả năng gây nghẽn lúc Giao thừa như Hồ Hoàn Kiếm, Quận Nhất TP HCM... nhằm đảm bảo thông suốt thông tin di động.“Chúng tôi cam kết đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng tăng gấp 2-3 lần so với thường ngày. Hệ thống tổng đài phục vụ được cho khoảng 50 triệu thuê bao. Tốc độ chuyển tải tin nhắn là 30 triệu SMS mỗi giờ, trong khi VinaPhone hiện có hơn 30 triệu thuê bao thực hoạt động trên mạng nên chắc chắn sẽ không xảy ra tình trạng nghẽn mạng”, đại diện của VinaPhone cho biết.Cùng thời điểm này, 2 nhà mạng Viettel và MobiFone cũng đã hoàn tất công tác chống nghẽn mạng dịp Tết. Theo đó, Viettel lắp thêm 9.200 bộ phát đáp 2G, 8.300 bộ phát đáp 3G, bổ sung 646 trạm phát sóng BTS tại các điểm nóng dự kiến tập trung đông người, lập kế hoạch cho 66 lượt xe cơ động sẵn sàng bổ sung lưu lượng khẩn cấp.Đây được xem là lần ra quân phục vụ lễ hội lớn nhất từ trước đến nay của Viettel với tổng số trạm phát sóng là 50.000. Theo ước tính, mỗi giờ hệ thống mạng của Viettel có thể phục vụ được khoảng 200 triệu cuộc gọi và hơn 500 triệu tin nhắn đi và đến.Không nằm ngoại cuộc đua đảm bảo chất lượng dịch vụ dịp Tết, MobiFone lên kế hoạch và thực hiện từ tháng 10. Các tổng đài của nhà mạng này đã được tiến hành san tải, đảm bảo hoạt động không vượt quá 70% công suất. Ngoài ra, MobiFone đầu tư hệ thống tổng đài Gate mới, với cổng kết nối bổ sung dung lượng thêm 36 Gbps, đảm bảo phục vụ trên 40 triệu thuê bao và duy trì kết nối internet liên tục trong suốt dịp lễ này.Nghẽn mạng luôn là một trong những vấn đề khiến khách hàng viễn thông lo lắng nhất trong mỗi dịp Tết. Nguyễn Quỳnh Hoa, sinh viên trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chia sẻ, mặc dù không đến mức gọi và nhắn tin không được song cô thường xuyên gặp tình cảnh gửi SMS cho cả hội bạn mà người thì nhận được ngay, người đến tối hôm sau mới thấy.Ngoài ra, những tin nhắn chúc mừng năm mới Hoa nhận được từ người thân đôi khi còn mất đầu mất đuôi. “Vẫn là trong dịp Tết nhưng nhắn tin hôm giao thừa và sang đến mùng 2 thì ý nghĩa không giống nhau nữa. Nhiều SMS còn bị cắt khúc, sáng nhận được một nửa, trưa nửa còn lại mới đến. Không biết năm nay, còn gặp cảnh đó không nữa”, Hoa băn khoăn.Trao đổi với PV, một lãnh đạo cấp cao của VinaPhone tư vấn, trong thời điểm cao điểm, các tin nhắn được gửi đồng loạt có thể được tổng đài lưu vào bộ nhớ và gửi lần lượt cho từng thuê bao. Do vậy, khi gửi tin nhắn chúc mừng năm mới vào thời khắc giao thừa hoặc sáng mùng Một Tết, khách hàng không nên gửi một tin nhắn cho quá nhiều số điện thoại cùng một lúc.“Trong trường hợp không liên lạc được cuộc gọi, khách hàng nên chờ ít phút trước khi bấm máy gọi lại. Tin nhắn dự định thực hiện vào thời điểm giao thừa, sáng Mùng Một Tết, nếu có thể thì người dùng nên gửi trước hoặc sau đó để lời chúc được trọn vẹn”, ông nói.Ở Việt Nam hiện nay có khoảng trên 100 triệu thuê bao di động đang hoạt động, trong đó VinaPhone, Viettel, MobiFone chiếm thị phần chủ yếu. Việc sở hữu lượng thuê bao lớn tạo nhiều sức ép để 3 nhà mạng này tất bật nỗ lực hoàn thiện công tác chỗng nghẽn mạng, đảm bảo thông suốt thông tin di động mỗi dịp Tết Nguyên Đán.