Phía sau sự bùng nổ du lịch 0 đồng

Khách TQ đến VN tăng mạnh Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho biết sáu tháng năm nay du lịch VN thu hút được 6,2 triệu khách quốc tế, tăng 30% so với cùng kỳ; 40 triệu khách nội địa, tăng 11%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của TP.HCM và một số khu vực Đông Nam bộ thấp hơn mức độ tăng trưởng bình quân của các địa phương khác. Nguyên nhân một phần do điểm nghẽn ở sân bay, hạn chế về hạ tầng… Năm 2016, khách TQ đến VN đạt 2,7 triệu lượt người, chiếm 27% tổng lượng khách quốc tế đến. Thị trường TQ và Hàn Quốc chiếm 42% tổng thị phần khách quốc tế đến VN. 45 khách sạn bị thu hồi sao Theo Tổng cục Du lịch, qua kiểm tra và rà soát đã thu hồi 45 quyết định công nhận hạng sao đối với các khách sạn 3-5 sao. Nguyên nhân các khách sạn bị thu hồi sao là do đã không duy trì theo tiêu chuẩn, chất lượng sau khi được công nhận.