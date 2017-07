Sau đất nền, đến lượt căn hộ, biệt thự... tăng giá

Giao dịch biệt thự tăng đột biến Công ty nghiên cứu thị trường BĐS Jones Lang LaSale (JLL) Việt Nam vừa công bố báo cáo cho thấy số lượng giao dịch căn biệt thự, nhà phố trên địa bàn TP.HCM có giá bán 3-8 tỉ đồng/căn đã tăng đột biến. Chỉ tính riêng trong ba tháng qua, thị trường BĐS tại TP.HCM đã ghi nhận có tới 1.501 căn biệt thự, nhà phố tại các dự án được giao dịch thành công, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 55% căn biệt thự, nhà phố được bán với mức giá 135.000-350.000 USD, tương đương 3-8 tỉ đồng/căn. So với một năm trước, giá bán trên thị trường sơ cấp đối với phân khúc biệt thự và nhà phố tại TP.HCM đã tăng đáng kể vào khoảng 5%-7%. Dễ phát sinh rủi ro Theo Hiệp hội BĐS TP.HCM (HoREA), trong sáu tháng đầu năm nay, tín dụng BĐS có mức tăng trưởng đạt 6,35%, tăng khá mạnh so với mức 5% cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ vậy, riêng tại TP.HCM có khoảng 6.000 doanh nghiệp BĐS mới thành lập. Do đó HoREA đã đề nghị cơ quan chức năng cần quan tâm đến tình hình tín dụng tiêu dùng tăng nhanh, chiếm tỉ lệ khá lớn trong tổng dư nợ. Nếu không quản lý chặt chẽ thì người vay có thể chuyển qua đầu tư BĐS dễ phát sinh rủi ro.