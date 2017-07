Thép Ấn Độ tràn về Việt Nam

Trung Quốc vẫn dẫn đầu về lượng nhập với gần 3,95 triệu tấn, kim ngạch đạt hơn 2,23 tỉ USD.

Trung Quốc hiện là nước có sản lượng thép lớn nhất thế giới. Nhờ lợi thế về quy mô nên giá thép nước này luôn rẻ hơn 400.000 đồng/tấn so với giá thép của Nga, Nhật, Hàn Quốc hay Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây lượng thép nhập khẩu từ thị trường Ấn Độ về Việt Nam tăng rất mạnh với 812.000 tấn, kim ngạch đạt 422 triệu USD (tăng hơn 20 lần về lượng so với cùng kỳ năm trước).

Theo Tổng cục Hải quan, sở dĩ tốc độ nhập khẩu thép Ấn Độ về Việt Nam tăng nhanh là do giá rẻ nhất thị trường, rẻ hơn cả thép Trung Quốc. Cụ thể, bình quân giá thép Ấn Độ chỉ là 11,8 triệu đồng/tấn, thấp hơn 1 triệu đồng/tấn so với giá thép Trung Quốc và thấp hơn 1,4 triệu đồng/tấn so với mức giá thép nhập khẩu bình quân các thị trường về Việt Nam.