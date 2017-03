Thị trường ngoại hối của TP. Hồ Chí Minh ổn định

Sự ổn định của thị trường ngoại hối đã hạn chế tối thiểu những tác động ảnh hưởng không tích cực mỗi khi tỷ giá biến động, quan hệ cung cầu ngoại tệ căng thẳng. Sự ổn định này đã góp phần quan trọng trong ổn định kinh tế vĩ mô.



Đây là kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ và các Chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.



Tại Thành phố, tỷ giá ít biến động hơn và diễn biến theo đúng định hướng của Ngân hàng Nhà nước - phù hợp với quan hệ cung cầu ngoại tệ. Chênh lệch tỷ giá giữa thị trường tự do và trong hệ thống ngân hàng ở khoảng mức 379 VND/USD (chỉ bằng khoảng 1/4 so với cách đây một năm). Trong nhiều thời điểm, tỷ giá trên thị trường tự do thấp hơn trong hệ thống ngân hàng.



Mặt khác, quan hệ cung cầu ngoại tệ cũng ổn định, đảm bảo đáp ứng nhu cầu ngoại tệ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của khách hàng, doanh nghiệp. Nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của người dân được đáp ứng.



Sự ổn định của thị trường ngoại hối do trật tự thị trường được chấn chỉnh và đảm bảo. Tâm lý thị trường, cùng với hiện tượng nắm giữ ngoại tệ, đầu cơ ngoại tệ đã giảm nhiều so với trước đây đồng thời giảm được tác động không tích cực từ mối quan hệ ngoại tệ-vàng, áp lực từ sự biến động và tăng cao của giá vàng lên tỷ giá giảm hơn so với trước đây.



Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Thành phố nhận định, hiệu ứng từ việc xử lý kiên quyết vi phạm hoạt động ngoại hối trên thị trường tự do và trong hệ thống ngân hàng, trong việc thực hiện cơ chế lãi suất - bước đầu đã mang lại kết quả tích cực trong việc lập lại trật tự thị trường.



Chi nhánh kiến nghị Ngân hàng Trung ương tiếp tục chỉ đạo các biện pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thị trường ngoại hối, thị trường vàng và hoạt động ngân hàng trên toàn ngành, lập lại trật tự thị trường, minh bạch trong hoạt động ngân hàng.





Theo Hà Huy Hiệp (TTXVN/Vietnam+)