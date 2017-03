Trễ chuyến bay, hàng trăm hành khách bị đói

Theo hành khách Lê Nguyên Hùng, anh đi trên chuyến VN 7154, cất cánh tại TP.HCM lúc 2 giờ 50 phút ngày 19-1 để đến Hà Nội. Theo lịch trình lúc 4 giờ 50 phút cùng ngày chuyến bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). Tuy nhiên, máy bay lại hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng lúc 5 giờ 24 phút cùng ngày. Lý do hạ cánh xuống sân bay Đà Nằng được các nhân viên VNA giải thích là do thời tiết xấu nên máy bay không thể đáp xuống sân bay Nội Bài, chờ thời tiết tốt sẽ cất cánh trở lại.

Trong thời gian từ 5 giờ 24 phút đến 9 giờ sáng, rất nhiều lần VNA thông báo sẽ cất cánh trở lại nhưng vẫn không cất cánh được, các hành khách mệt mỏi, bức xúc. Điều tệ hại hơn là trên chuyến bay VN 7154 có rất nhiều trẻ em và phải chờ đợi nhiều giờ liền nhưng VNA vẫn không cung cấp bữa ăn, chỗ nghỉ ngơi nên hành khách bị bỏ đói. Nhiều hành khách yêu cầu được gặp lãnh đạo VNA để hỏi rõ vụ việc nhưng không thấy một vị lãnh đạo hay đại diện nào đến giải thích cho hành khách.

Hành khách bức xúc vì bị trễ chuyến và bị đói. Ảnh: LÊ PHI

Một lãnh đạo Trung tâm khai thác Đà Nẵng của VNA (thuộc Văn phòng khu vực miền Trung) cho biết, nguyên nhân máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng là do cơ trưởng của chuyến bay VN 7154 nhận được thông tin thời tiết ở Hà Nội rất xấu, máy bay không thể hạ cánh được. Hơn nữa, do bị hạn chế tầm nhìn do sương mù dày đặc nên đành quay lại hạ cánh xuống Đà Nẵng.

Ngoài ra, đến 8 giờ 30 phút, khi máy bay chưa thể cất cánh, VNA cũng đã cung cấp thức ăn nhanh là mì tôm nóng tại cửa phòng chờ số 8 và số 9 Nhà gân sân bay Quốc tế Đà Nẵng. Lúc đó, có nhiều hành khách do nôn nóng nên ra khỏi phòng chờ đến quầy của VNA nên không kịp ăn.

Trung tâm khai thác Đà Nẵng của VNA cho biết để chuyến bay có thể tiếp tục cất cánh, VNA cũng phải điều động thêm một cơ phó từ TP.HCM ra bổ sung thêm trên chuyến VN 7154. Đến 10 giờ cùng ngày, chuyến VN 7154 đã cất cánh rời sân bay Đà Nẵng.

LÊ PHI