Vì sao người Việt sốt với vé số kiểu Mỹ?

Cách chơi vé số kiểu Mỹ Đến điểm bán lấy thẻ chọn số. Trên thẻ này có in hướng dẫn và sáu khung số. Mỗi khung đã in sẵn 45 con số từ 1 đến 45. Người chơi chọn sáu số trong mỗi khung. Nếu chỉ chọn một khung, đơn giản nhất thì giá là 10.000 đồng. Người bán sẽ đưa thẻ chọn số này vào máy đọc. Máy in ra vé số, cỡ vuông, lớn hơn lòng bàn tay một chút. Trên vé này có in sáu con số mà người mua đã chọn, thông tin ngày giờ mua, các ký hiệu và mã vạch thông tin khác. Phía sau vé có phần ghi tên, số điện thoại, số CMND. Người mua giữ cẩn thận tờ vé này làm căn cứ lãnh giải. Lịch quay số mở thưởng của vé số Mega 6/45 là thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hằng tuần, được truyền hình trực tiếp trên kênh Today TV vào lúc 18 giờ 10. 200 điểm bán tại TP.HCM Loại hình xổ số kiểu Mỹ do Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) trực thuộc Bộ Tài chính hợp tác cùng Tập đoàn Berjaya (Malaysia) thông qua hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh triển khai trên toàn quốc. Trước mắt vé số kiểu Mỹ được bán tại trên 200 điểm ở TP.HCM, thuộc năm đại lý khác nhau của Vietlott. Dự kiến thời gian tới sẽ tăng thêm nhiều điểm bán vé trên toàn quốc.