Xây dựng 440 chuỗi rau, thịt, cá… an toàn

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam cho biết chương trình kết nối được xem là hoạt động trọng điểm của ngành nông nghiệp trong năm 2017. Thông qua đó, hướng nông dân sản xuất theo quy trình tiêu chuẩn an toàn, chất lượng cao.

“Chương trình cũng thực hiện kết nối giữa đơn vị sản xuất với các doanh nghiệp chế biến, thương mại trong chuỗi giá trị nông sản an toàn, minh bạch” - ông Nam nói.

Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, tính đến tháng 12-2016, cả nước có 50 địa phương có mô hình liên kết chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Trong tổng số 440 chuỗi thực phẩm an toàn đã và đang xây dựng đã có 146 chuỗi được cấp giấy xác nhận, chủ yếu ở các tỉnh phía Nam. Sản phẩm an toàn trong các chuỗi cung ứng này chủ yếu là rau, quả, trà, thịt, trứng, thủy sản các loại…