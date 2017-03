Xe ngoại chảy ngược từ Nam ra Bắc

Thị trường xe hơi vẫn chưa thoát cảnh chợ chiều. Ảnh: Hoàng Hà.

Thị trường xe hơi bắt đầu có tín hiệu tích cực khi các hãng kinh doanh 2 miền Nam - Bắc "đoàn kết" để tiêu thụ hàng tồn. Chủ hãng xe nhập khẩu có tiếng ở Sài Gòn cho hay khoảng 2 tuần trở lại đây đã xuất hiện xu hướng "khá ngược" - xe ngoại được vận chuyển ra Bắc để bán. Trong khi trước đây, xu hướng ngược lại xe Bắc chảy vào Nam vì thị trường xe hơi Sài Gòn vốn được nhận định là sôi động hơn so với Hà Nội.

Lý do được chủ hãng xe này giải thích là do thủ tục nhập khẩu gặp khó khăn, các ngân hàng thực hiện chính sách thắt chặt cho vay với xe nhập khẩu. Do đó, xu hướng các doanh nghiệp lựa chọn phương án bán lại cho nhau, thay vì làm một loạt các thủ tục rắc rối và chờ đợi cả tháng trời mới có xe từ nước ngoài về. "Ngoài ra lượng xe tồn trong kho còn nhiều cũng là một trong những lý do khiến các doanh nghiệp phải liên kết để "giúp nhau cùng sống", vị giám đốc doanh nghiệp này nói.

Ông cho biết 2 dòng xe được giới kinh doanh Hà Nội đặt mua nhiều nhất từ các doanh nghiệp phía Nam là Toyota Camry và Toyota Venza nhập khẩu. Giá mỗi chiếc Camry được vận chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội vẫn giữ được nguyên vào tầm 58.000-59.000 USD. Những chiếc xe này được vận chuyển theo 2 đường - tàu hỏa hoặc ôtô vận tải chuyên dụng. Chi phí vận chuyển vào khoảng 4-6 triệu đồng một chiếc.

Ông Hoàng Tuấn - chủ doanh nghiệp kinh doanh xe hơi ở Hà Nội vừa hoàn tất việc chuyển 5 chiếc Camry từ Sài Gòn ra. "Ở Hà Nội giờ này rất ít doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp, thay vào đó, họ mua lại của doanh nghiệp khác để bán cho khách", ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, thị trường xe nhập khẩu cũng phân chia khá rõ ràng - các dòng xe Mỹ, châu Âu tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam. Còn những dòng xe hạng nhỏ nhập khẩu từ Hàn Quốc tập trung ngoài Bắc. Cách đây vài năm, thị trường xe ngoại có xu hướng chuyển dịch từ Bắc vào Nam hơn là từ Nam ra Bắc. Sức mua tại thị trường TP HCM cũng thường nóng hơn so với Hà Nội.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy lượng xe nhập khẩu về thị trường tiếp tục giảm mạnh trong 10 ngày đầu tháng 6. Những chiếc xe nhập về thị trường hiện nay nằm chủ yếu vẫn ở các doanh nghiệp nhập khẩu lâu năm tại TP HCM. Chủ một showroom ôtô lớn ở TP HCM lý giải nhiều doanh nghiệp lựa chọn kinh doanh xe hơi là nghề. Do đó, thị trường ảm đạm, các doanh nghiệp vẫn phải nhậpvà tìm hướng đi riêng để kích cầu tiêu dùng. "Đây cũng là yếu tố lý giải vì sao lượng xe tồn ở Sài Gòn thường cao hơn so với Hà Nội", chủ salon này nói. Showroom ôtô của ông cách đây 2 ngày cũng đã hoàn thành thủ tục bán 5 chiếc Camry và 3 chiếc Venza cho 2 doanh nghiệp Hà Nội.

Bộ Công Thương đã xếp ôtô vào nhóm các mặt hàng hạn chế nhập khẩu nên ngoài việc bị áp giá nhập theo danh mục "hạn chế rủi ro", xe ngoại còn chịu sự kiểm soát rất ngặt nghèo. Theo đó, các loại xe phải đóng thuế ngay tại cảng trước khi mang về, trước đây là mang hàng về trước, đóng thuế sau. Ngoài ra, xe nhập khẩu cũng không được lưu tại kho bãi và phí bốc dỡ cũng tăng thêm 125 USD cho mỗi container.

Theo Hồng Anh (VNE)