Xin lỗi khách hàng vụ bia Tiger ‘có vấn đề’

“Các sản phẩm này đều có chất lượng đảm bảo và đồng nhất theo tiêu chuẩn đăng ký. Chúng tôi cũng nhận thấy các thùng carton sản phẩm này đều có in hạn sử dụng” - ông Đạt cho biết thêm.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi “vậy vì sao một số lon bia Tiger không in hạn sử dụng?”, ông Đạt giải thích do lỗi kỹ thuật của máy in mã sản phẩm, dù điều này hiếm khi xảy ra. Do vậy, công ty đang kiểm tra dữ liệu máy in mã sản phẩm để có thông tin cụ thể và chi tiết hơn.

“Chúng tôi đang thu hồi những lon Tiger không in hạn sử dụng. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự ủng hộ và yêu mến mà người tiêu dùng đã dành cho sản phẩm bia Tiger và chân thành xin lỗi người tiêu dùng về sự cố này” - ông Đạt nói.

Trước đó, tại TP Pleiku (Gia Lai), ông Huỳnh Ngọc Minh phát hiện một số lon bia Tiger không có in ngày sản xuất, hạn sử dụng khi đến ăn uống tại một nhà hàng ở TP Pleiku và báo lên cơ quan chức năng. Tại thời điểm kiểm tra, nhà hàng có 21 thùng bia.

Khi khui ra hết để kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 1 Gia Lai (Chi cục Quản lý thị trường TP Pleiku) phát hiện 161 lon bia Tiger loại 330 ml không có ghi thời gian sản xuất và hạn sử dụng theo quy định. Để làm rõ vụ việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ số bia trên.