Giá thịt heo tăng sốc!

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân sáu tháng đầu năm tăng 3,29% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân khiến CPI tăng một phần là do giá thịt heo tính đến tháng 6 tăng mạnh tới 19,8% so với cuối năm trước và tăng 8,12% so với tháng 5, làm tăng CPI chung 0,34%.