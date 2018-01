Nở rộ bao lì xì, tiền lì xì kiểu mới ngày Tết

Không in tiền mới mệnh giá nhỏ dịp Tết Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây tuyên bố sẽ tiếp tục không in tiền mới mệnh giá nhỏ dịp Tết nguyên đán. Chủ trương hạn chế in tiền mới nhỏ lẻ đã phát huy tác dụng tiết kiệm chi phí. Dự kiến năm 2018 không in và đưa tiền mệnh giá nhỏ lẻ dưới 5.000 đồng ra giúp tiết kiệm hơn 280 tỉ đồng, nâng tổng mức chi phí tiết giảm từ khi thực hiện chủ trương này lên đến gần 2.200 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, NHNN cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị có liên quan để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đổi tiền hưởng chênh lệch theo quy định tại Nghị định 96/2014 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.