Thông tư 03 hạ knock out ô tô nhập khẩu

Điều chưa từng có trên thị trường ô tô Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM mới đây, ông Đinh Ngọc Thắng, Cục phó phụ trách Cục Hải quan TP.HCM, cho biết trong tháng 1-2018, không có chiếc ô tô nào nhập về Việt Nam qua cảng TP.HCM. Điều này trái ngược hẳn so với các năm trước, thời điểm tháng đầu năm là số lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam tăng mạnh do nhu cầu khách hàng đặt mua xe để đi chơi Tết. Nguyên dân dẫn đến tình trạng trên do nhà nhập khẩu phải cung cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô nhập khẩu được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài. Hiện các doanh nghiệp nhập khẩu chưa đáp ứng được nên các hoạt động nhập khẩu ô tô đều ngừng. Số liệu do Tổng cục Hải quan vừa công bố cũng cho thấy lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam đầu năm nay cũng sụt giảm nghiêm trọng. Cụ thể kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc 15 ngày đầu tháng 1-2018 chỉ đạt 60 chiếc với giá trị trên 5,6 triệu USD. Trong đó, lượng xe du lịch chở người dưới 10 chỗ ngồi chỉ có vỏn vẹn… sáu chiếc với giá trị kim ngạch 282.708 USD. Đây là điều chưa từng xảy ra trên thị trường nhập khẩu ô tô Việt Nam.